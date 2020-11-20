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بعد شهور من الهدوء.. مدينة صينية تسجل إصابات محلية بكورونا

لزوجين في منطقة بودونغ في أول إصابة تنتقل محليًّا خلال 11 يومًا

أعلنت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد لزوجين في منطقة بودونغ، في أول إصابة تنتقل محليًّا "بكوفيد -19" خلال 11 يومًا، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلًا: قالت حكومة شنغهاي في بيان إنه تم تسجيل حالتي اشتباه لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، بعد ظهر يوم الجمعة، ثم أثبتت اختبارات الحمض النووي لهما إيجابية إصابتهما بالمرض.

وأضافت سلطات المدينة في بيانها أن فريقًا من الخبراء يتتبع الأشخاص الذين ربما تعرضوا للخطر (من كانوا على اتصال مباشر بالزوجين) ويتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتم تسجيل آخر إصابة محلية بفيروس كورونا في شنغهاي يوم 9 نوفمبر الجاري، لرجل كان يعمل في مطار بودونغ. قبل ذلك، كانت آخر حالة محلية مؤكدة في 29 يونيو؛ حيث أثبتت الإجراءات التي تهدف إلى وقف الانتشار المقلق للفيروس نجاحها.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في وقت سابق يوم الجمعة، عن 17 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، خلال أمس الخميس، جميعها إصابات مصدرها الخارج دون أي عدوى محلية.

وحتى 19 نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" حتى الآن في البر الرئيسي للصين 86398 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

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بعد شهور من الهدوء.. مدينة صينية تسجل إصابات محلية بكورونا
سبق

أعلنت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد لزوجين في منطقة بودونغ، في أول إصابة تنتقل محليًّا "بكوفيد -19" خلال 11 يومًا، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلًا: قالت حكومة شنغهاي في بيان إنه تم تسجيل حالتي اشتباه لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، بعد ظهر يوم الجمعة، ثم أثبتت اختبارات الحمض النووي لهما إيجابية إصابتهما بالمرض.

وأضافت سلطات المدينة في بيانها أن فريقًا من الخبراء يتتبع الأشخاص الذين ربما تعرضوا للخطر (من كانوا على اتصال مباشر بالزوجين) ويتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتم تسجيل آخر إصابة محلية بفيروس كورونا في شنغهاي يوم 9 نوفمبر الجاري، لرجل كان يعمل في مطار بودونغ. قبل ذلك، كانت آخر حالة محلية مؤكدة في 29 يونيو؛ حيث أثبتت الإجراءات التي تهدف إلى وقف الانتشار المقلق للفيروس نجاحها.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في وقت سابق يوم الجمعة، عن 17 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، خلال أمس الخميس، جميعها إصابات مصدرها الخارج دون أي عدوى محلية.

وحتى 19 نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" حتى الآن في البر الرئيسي للصين 86398 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
09:03 PM

بعد شهور من الهدوء.. مدينة صينية تسجل إصابات محلية بكورونا

لزوجين في منطقة بودونغ في أول إصابة تنتقل محليًّا خلال 11 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد لزوجين في منطقة بودونغ، في أول إصابة تنتقل محليًّا "بكوفيد -19" خلال 11 يومًا، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلًا: قالت حكومة شنغهاي في بيان إنه تم تسجيل حالتي اشتباه لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، بعد ظهر يوم الجمعة، ثم أثبتت اختبارات الحمض النووي لهما إيجابية إصابتهما بالمرض.

وأضافت سلطات المدينة في بيانها أن فريقًا من الخبراء يتتبع الأشخاص الذين ربما تعرضوا للخطر (من كانوا على اتصال مباشر بالزوجين) ويتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتم تسجيل آخر إصابة محلية بفيروس كورونا في شنغهاي يوم 9 نوفمبر الجاري، لرجل كان يعمل في مطار بودونغ. قبل ذلك، كانت آخر حالة محلية مؤكدة في 29 يونيو؛ حيث أثبتت الإجراءات التي تهدف إلى وقف الانتشار المقلق للفيروس نجاحها.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في وقت سابق يوم الجمعة، عن 17 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، خلال أمس الخميس، جميعها إصابات مصدرها الخارج دون أي عدوى محلية.

وحتى 19 نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" حتى الآن في البر الرئيسي للصين 86398 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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