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السفير البريطاني لـ"سبق": برنامج "تورينج" يعزز العلاقة التعليمية القوية بين السعودية وبريطانيا

المملكة المتحدة تعلن عن برنامج تعليمي لإكساب الطلاب خبرات ومهارات لغوية

أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم برنامج جديد تحت اسم "تورينج" المخصص للتبادل التعليمي والمعرفي، مما يعزز التعاون الدولي في هذا الجانب من خلال توفير الدعم للطلاب البريطانيين للحصول على خبرات دولية حيث خصص له مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني للسنة الأولى من البرنامج، ونحو 35000 فرصة للتنقل خارج المملكة المتحدة، وقد تم تسمية البرنامج على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير والرائد في مجاله "آلان تورينج".

وفي معرض حديثه عن البرنامج، قال السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرمبتون: "يعكس برنامج تورينج التزام المملكة المتحدة الراسخ من خلال مساعدة المؤسسات التعليمية على تعزيز روابطها الدولية الحالية وإقامة علاقات جديدة".

وأكد أن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تشتركان في علاقة تعليمية ثنائية قوية، مؤملاً أن تتشارك المؤسسات البريطانية والسعودية في هذا البرنامج لمنح الطلاب فرصة اكتساب خبرات دولية حيوية وتطوير المهارات اللغوية، واكتساب فهم أفضل للثقافات الأخرى كما تقطع هذه المبادرات شوطا طويلا في تقوية الروابط بين الشعبين في بلدينا ".
الجدير بالذكر أن برنامج "تورينج" يوفر الدعم للمشاركين في المملكة المتحدة من المدارس، ومقدمي التدريب المهني والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي لمواصلة الدراسة وفرص العمل في الخارج حيث ستسمح هذه التجارب للمشاركين باكتساب المهارات الأساسية لتعزيز بناء علاقات دولية جديدة وتوسيع آفاقهم الثقافية.

ويركز البرنامج بصورة خاصة على دعم مشاركة الطلاب البريطانيين الذين لم يتمكنوا من تحمل الرسوم والتكاليف الدراسية والتنقل. وسيبدأ البرنامج مطلع العام الدراسي 2022/2021 على أن تنتهي المواعيد النهائية لتقديم الطلبات في 21 أبريل للحصول على دعم التعليم العالي، وتاريخ 7 مايو للحصول على مزيد من التعليم والتدريب المهني والتعليمي وتمويل المدارس.
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج عبر الرابط الآتي:
www.turing-scheme.org.uk/project-community/international-engagement

السفير البريطاني برنامج تورينج

الرئيسية/ أخبار العالم

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السفير البريطاني لـ"سبق": برنامج "تورينج" يعزز العلاقة التعليمية القوية بين السعودية وبريطانيا
سبق

أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم برنامج جديد تحت اسم "تورينج" المخصص للتبادل التعليمي والمعرفي، مما يعزز التعاون الدولي في هذا الجانب من خلال توفير الدعم للطلاب البريطانيين للحصول على خبرات دولية حيث خصص له مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني للسنة الأولى من البرنامج، ونحو 35000 فرصة للتنقل خارج المملكة المتحدة، وقد تم تسمية البرنامج على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير والرائد في مجاله "آلان تورينج".

وفي معرض حديثه عن البرنامج، قال السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرمبتون: "يعكس برنامج تورينج التزام المملكة المتحدة الراسخ من خلال مساعدة المؤسسات التعليمية على تعزيز روابطها الدولية الحالية وإقامة علاقات جديدة".

وأكد أن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تشتركان في علاقة تعليمية ثنائية قوية، مؤملاً أن تتشارك المؤسسات البريطانية والسعودية في هذا البرنامج لمنح الطلاب فرصة اكتساب خبرات دولية حيوية وتطوير المهارات اللغوية، واكتساب فهم أفضل للثقافات الأخرى كما تقطع هذه المبادرات شوطا طويلا في تقوية الروابط بين الشعبين في بلدينا ".
الجدير بالذكر أن برنامج "تورينج" يوفر الدعم للمشاركين في المملكة المتحدة من المدارس، ومقدمي التدريب المهني والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي لمواصلة الدراسة وفرص العمل في الخارج حيث ستسمح هذه التجارب للمشاركين باكتساب المهارات الأساسية لتعزيز بناء علاقات دولية جديدة وتوسيع آفاقهم الثقافية.

ويركز البرنامج بصورة خاصة على دعم مشاركة الطلاب البريطانيين الذين لم يتمكنوا من تحمل الرسوم والتكاليف الدراسية والتنقل. وسيبدأ البرنامج مطلع العام الدراسي 2022/2021 على أن تنتهي المواعيد النهائية لتقديم الطلبات في 21 أبريل للحصول على دعم التعليم العالي، وتاريخ 7 مايو للحصول على مزيد من التعليم والتدريب المهني والتعليمي وتمويل المدارس.
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج عبر الرابط الآتي:
www.turing-scheme.org.uk/project-community/international-engagement

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:30 PM

السفير البريطاني لـ"سبق": برنامج "تورينج" يعزز العلاقة التعليمية القوية بين السعودية وبريطانيا

المملكة المتحدة تعلن عن برنامج تعليمي لإكساب الطلاب خبرات ومهارات لغوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم برنامج جديد تحت اسم "تورينج" المخصص للتبادل التعليمي والمعرفي، مما يعزز التعاون الدولي في هذا الجانب من خلال توفير الدعم للطلاب البريطانيين للحصول على خبرات دولية حيث خصص له مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني للسنة الأولى من البرنامج، ونحو 35000 فرصة للتنقل خارج المملكة المتحدة، وقد تم تسمية البرنامج على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير والرائد في مجاله "آلان تورينج".

وفي معرض حديثه عن البرنامج، قال السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرمبتون: "يعكس برنامج تورينج التزام المملكة المتحدة الراسخ من خلال مساعدة المؤسسات التعليمية على تعزيز روابطها الدولية الحالية وإقامة علاقات جديدة".

وأكد أن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تشتركان في علاقة تعليمية ثنائية قوية، مؤملاً أن تتشارك المؤسسات البريطانية والسعودية في هذا البرنامج لمنح الطلاب فرصة اكتساب خبرات دولية حيوية وتطوير المهارات اللغوية، واكتساب فهم أفضل للثقافات الأخرى كما تقطع هذه المبادرات شوطا طويلا في تقوية الروابط بين الشعبين في بلدينا ".
الجدير بالذكر أن برنامج "تورينج" يوفر الدعم للمشاركين في المملكة المتحدة من المدارس، ومقدمي التدريب المهني والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي لمواصلة الدراسة وفرص العمل في الخارج حيث ستسمح هذه التجارب للمشاركين باكتساب المهارات الأساسية لتعزيز بناء علاقات دولية جديدة وتوسيع آفاقهم الثقافية.

ويركز البرنامج بصورة خاصة على دعم مشاركة الطلاب البريطانيين الذين لم يتمكنوا من تحمل الرسوم والتكاليف الدراسية والتنقل. وسيبدأ البرنامج مطلع العام الدراسي 2022/2021 على أن تنتهي المواعيد النهائية لتقديم الطلبات في 21 أبريل للحصول على دعم التعليم العالي، وتاريخ 7 مايو للحصول على مزيد من التعليم والتدريب المهني والتعليمي وتمويل المدارس.
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج عبر الرابط الآتي:
www.turing-scheme.org.uk/project-community/international-engagement

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