"الزكاة والدخل" بجدة تنفذ حملات تفتيش على معارض السيارات وتضبط مخالفات

تقدم مكافآت للمبلغين عن المخالفات الضريبية 2.5 % وبحد أقصى مليون ريال

نفذ فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمحافظة جدة، حملات تفتيشية على العديد من معارض السيارات بالمحافظة؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بالتسجيل في الهيئة والالتزام بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

ونجحت الهيئة في ضبط عددٍ من المخالفات كانت بين عدم التسجيل وعدم تحصيل الضريبة، وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، كان بعضها على إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.

وأشرف مدير الفرع ماجد المطيري على حملات التفتيش بالتنسيق مع رئيس قسم التفتيش بالإدارة العامة باسل العنزي.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5 % من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.