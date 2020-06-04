النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المستوى معتدل الخطورة".. الأردن يرفع معظم قيود "كورونا" ابتداء من السبت

يسمح بفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق ودور العبادة

أعلن الأردن، اليوم (الخميس)، رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

وبيّن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي، أن الموقف الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحًا بها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه "بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميًّا على امتداد الأيام السبعة الماضية؛ سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 يونيو (حزيران) الجاري المستوى معتدل الخطورة.

وأضاف أنه ستفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية.

وأشار إلى أنه سيسمح بالتنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقل بين المحافظات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"المستوى معتدل الخطورة".. الأردن يرفع معظم قيود "كورونا" ابتداء من السبت
سبق

أعلن الأردن، اليوم (الخميس)، رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

وبيّن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي، أن الموقف الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحًا بها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه "بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميًّا على امتداد الأيام السبعة الماضية؛ سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 يونيو (حزيران) الجاري المستوى معتدل الخطورة.

وأضاف أنه ستفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية.

وأشار إلى أنه سيسمح بالتنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقل بين المحافظات.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:35 PM

"المستوى معتدل الخطورة".. الأردن يرفع معظم قيود "كورونا" ابتداء من السبت

يسمح بفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق ودور العبادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,302

أعلن الأردن، اليوم (الخميس)، رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

وبيّن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي، أن الموقف الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحًا بها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه "بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميًّا على امتداد الأيام السبعة الماضية؛ سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 يونيو (حزيران) الجاري المستوى معتدل الخطورة.

وأضاف أنه ستفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية.

وأشار إلى أنه سيسمح بالتنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقل بين المحافظات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة