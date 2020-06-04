"المستوى معتدل الخطورة".. الأردن يرفع معظم قيود "كورونا" ابتداء من السبت

يسمح بفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق ودور العبادة

أعلن الأردن، اليوم (الخميس)، رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

وبيّن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي، أن الموقف الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحًا بها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه "بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميًّا على امتداد الأيام السبعة الماضية؛ سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 يونيو (حزيران) الجاري المستوى معتدل الخطورة.

وأضاف أنه ستفتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية.

وأشار إلى أنه سيسمح بالتنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقل بين المحافظات.