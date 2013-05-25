انطلاق فرق الحملة الوطنية للمسح البحري لمباشرة التفتيش على الساحل الغربي

تسعى لإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول

أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن الحملة تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24 /5 / 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وقد بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة و 54 مفتشًا بيئيًا مختصًا وبدأت في مزاولة أعمال المسح كل بحسب القطاع المعطى له وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف السنقوف أنه بانقضاء اليوم الأول من الحملة تم مسح ما يقارب 10 % من طول الساحل الغربي والذي يبلغ طوله 2000 كم بجميع المناطق، وتم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها، ومن خلال أعمال المسح تم رصد بعض المخالفات البيئية، كما تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي مازالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كل مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وبيّن أنه يتم متابعتها من قِبل غرفة العمليات المعدة بهذا الخصوص ولضمان سلامة كل المشاركين تتم المتابعة الميدانية لجميع الفرق ورفع النتائج أولاً بأول.