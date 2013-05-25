النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق فرق الحملة الوطنية للمسح البحري لمباشرة التفتيش على الساحل الغربي

تسعى لإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول

أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن الحملة تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24 /5 / 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وقد بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة و 54 مفتشًا بيئيًا مختصًا وبدأت في مزاولة أعمال المسح كل بحسب القطاع المعطى له وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف السنقوف أنه بانقضاء اليوم الأول من الحملة تم مسح ما يقارب 10 % من طول الساحل الغربي والذي يبلغ طوله 2000 كم بجميع المناطق، وتم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها، ومن خلال أعمال المسح تم رصد بعض المخالفات البيئية، كما تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي مازالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كل مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وبيّن أنه يتم متابعتها من قِبل غرفة العمليات المعدة بهذا الخصوص ولضمان سلامة كل المشاركين تتم المتابعة الميدانية لجميع الفرق ورفع النتائج أولاً بأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق فرق الحملة الوطنية للمسح البحري لمباشرة التفتيش على الساحل الغربي
سبق

أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن الحملة تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24 /5 / 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وقد بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة و 54 مفتشًا بيئيًا مختصًا وبدأت في مزاولة أعمال المسح كل بحسب القطاع المعطى له وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف السنقوف أنه بانقضاء اليوم الأول من الحملة تم مسح ما يقارب 10 % من طول الساحل الغربي والذي يبلغ طوله 2000 كم بجميع المناطق، وتم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها، ومن خلال أعمال المسح تم رصد بعض المخالفات البيئية، كما تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي مازالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كل مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وبيّن أنه يتم متابعتها من قِبل غرفة العمليات المعدة بهذا الخصوص ولضمان سلامة كل المشاركين تتم المتابعة الميدانية لجميع الفرق ورفع النتائج أولاً بأول.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:26 PM

انطلاق فرق الحملة الوطنية للمسح البحري لمباشرة التفتيش على الساحل الغربي

تسعى لإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,413

أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن الحملة تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24 /5 / 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وقد بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة و 54 مفتشًا بيئيًا مختصًا وبدأت في مزاولة أعمال المسح كل بحسب القطاع المعطى له وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف السنقوف أنه بانقضاء اليوم الأول من الحملة تم مسح ما يقارب 10 % من طول الساحل الغربي والذي يبلغ طوله 2000 كم بجميع المناطق، وتم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كل نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها، ومن خلال أعمال المسح تم رصد بعض المخالفات البيئية، كما تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي مازالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كل مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وبيّن أنه يتم متابعتها من قِبل غرفة العمليات المعدة بهذا الخصوص ولضمان سلامة كل المشاركين تتم المتابعة الميدانية لجميع الفرق ورفع النتائج أولاً بأول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,025
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة