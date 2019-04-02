النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تتصدر.. "العدل" توثّق 5200 عقد شركة خلال 6 أشهر

سجّلت ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

سجّلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أنّ إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3511 عقداً تم توثيقه لشركات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ597 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ550 عقداً، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقداً، والقصيم 74 عقداً.

وسجلت منطقة عسير 36 عقداً، تليها نجران بــ22 عقداً، ثم حائل بــ19 عقداً، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بـخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، ثم الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وأطلقت وزارة العدل خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تتصدر.. "العدل" توثّق 5200 عقد شركة خلال 6 أشهر
سبق

سجّلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أنّ إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3511 عقداً تم توثيقه لشركات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ597 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ550 عقداً، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقداً، والقصيم 74 عقداً.

وسجلت منطقة عسير 36 عقداً، تليها نجران بــ22 عقداً، ثم حائل بــ19 عقداً، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بـخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، ثم الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وأطلقت وزارة العدل خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
02:33 PM

الرياض تتصدر.. "العدل" توثّق 5200 عقد شركة خلال 6 أشهر

سجّلت ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
418

سجّلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أنّ إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3511 عقداً تم توثيقه لشركات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ597 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ550 عقداً، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقداً، والقصيم 74 عقداً.

وسجلت منطقة عسير 36 عقداً، تليها نجران بــ22 عقداً، ثم حائل بــ19 عقداً، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بـخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، ثم الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وأطلقت وزارة العدل خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة