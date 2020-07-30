"برنت" ينخفض بنسبة 0.27 %

ليصل إلى 74.90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

سجّل سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت"، صباح اليوم، تراجعاً بنسبة 0.27% للتعاملات الآجلة، ما يعادل 0.20 دولار، ليصل إلى 74.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.21 دولار، ليتداول عند 73.41 دولارًا أمريكيًا للبرميل.