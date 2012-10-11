النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مروّع.. لحظة انهيار جسر على سيارات ومقتل 3 أشخاص في الصين

بسبب شاحنة تخطت حمولتها

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، في انهيار جسر على طريق سريع مساء يوم الخميس في منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين.

ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)؛ فقد انهار الجسر وسقط على ثلاث سيارات تحته. وكانت إحدى السيارات متوقفة، ولم يكن بها ركاب؛ لكن السيارتين الأخريين كان بهما ثلاثة ركاب لاقوا حتفهم.

وحسب وكالة "رويترز"، سقطت ثلاث سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره.

وقالت الوكالة: إن وزارة النقل ومدينة ووشي تُحققان في سبب الحادث.

وبينما فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقًا في الحادث وأسباب انهيار الجسر؛ أظهر تحقيق أوليّ أن انهيار الجسر نَجَم عن شاحنة تخطت حمولَتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نُشر على موقع "ويبو" الصيني.

وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمرّ على الجسر بينها شاحنتان.

يشار إلى أن حوادث المرور والإنشاءات تتكرر في الصين؛ إذ قُتل 8 أشخاص في فبراير 2018 في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ، عندما تَسَبّب تسرّب مياه في موقع بناء محطة قطار أنفاق بانهيار طريق رئيسي.

انهيار جسر الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو مروّع.. لحظة انهيار جسر على سيارات ومقتل 3 أشخاص في الصين
سبق

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، في انهيار جسر على طريق سريع مساء يوم الخميس في منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين.

ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)؛ فقد انهار الجسر وسقط على ثلاث سيارات تحته. وكانت إحدى السيارات متوقفة، ولم يكن بها ركاب؛ لكن السيارتين الأخريين كان بهما ثلاثة ركاب لاقوا حتفهم.

وحسب وكالة "رويترز"، سقطت ثلاث سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره.

وقالت الوكالة: إن وزارة النقل ومدينة ووشي تُحققان في سبب الحادث.

وبينما فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقًا في الحادث وأسباب انهيار الجسر؛ أظهر تحقيق أوليّ أن انهيار الجسر نَجَم عن شاحنة تخطت حمولَتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نُشر على موقع "ويبو" الصيني.

وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمرّ على الجسر بينها شاحنتان.

يشار إلى أن حوادث المرور والإنشاءات تتكرر في الصين؛ إذ قُتل 8 أشخاص في فبراير 2018 في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ، عندما تَسَبّب تسرّب مياه في موقع بناء محطة قطار أنفاق بانهيار طريق رئيسي.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
02:29 PM

فيديو مروّع.. لحظة انهيار جسر على سيارات ومقتل 3 أشخاص في الصين

بسبب شاحنة تخطت حمولتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
8,800

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، في انهيار جسر على طريق سريع مساء يوم الخميس في منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين.

ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)؛ فقد انهار الجسر وسقط على ثلاث سيارات تحته. وكانت إحدى السيارات متوقفة، ولم يكن بها ركاب؛ لكن السيارتين الأخريين كان بهما ثلاثة ركاب لاقوا حتفهم.

وحسب وكالة "رويترز"، سقطت ثلاث سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره.

وقالت الوكالة: إن وزارة النقل ومدينة ووشي تُحققان في سبب الحادث.

وبينما فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقًا في الحادث وأسباب انهيار الجسر؛ أظهر تحقيق أوليّ أن انهيار الجسر نَجَم عن شاحنة تخطت حمولَتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نُشر على موقع "ويبو" الصيني.

وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمرّ على الجسر بينها شاحنتان.

يشار إلى أن حوادث المرور والإنشاءات تتكرر في الصين؛ إذ قُتل 8 أشخاص في فبراير 2018 في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ، عندما تَسَبّب تسرّب مياه في موقع بناء محطة قطار أنفاق بانهيار طريق رئيسي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,917
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,670
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,465

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة