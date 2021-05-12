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ضعاف نفوس تستغل خدمة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة "نعيمًا".. و"أمانة مكة" تحذّر

"الباركود" الخاص بهم يُنقل المستفيد لمواقع مزيفة تطلب مبالغ مالية

استغل عددٌ من ضعاف النفوس خدمة "نعيمًا" التي دشنتها أمانة العاصمة المقدسة أخيرًا، والذي تتيح الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة؛ بهدف ربط الصوالين بالمستفيدين، وترتيب مواعد الحلاقة إلكترونيًا بعيدًا عن الزحام المعتاد قبيل العيد.

وبحسب ملصقات استخدمها مجهولون وُضعت على بوابات عددٍ من صوالين الحلاقة بمكة المكرمة يدّعون فيها أنه بالإمكان تحميل تطبيق الخدمة من خلال "باركود"، وهو ما حذرت منه أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث يُنقلك "الباركود" إلى مواقع مزيفة تنتهي بطلب مبالغ مالية.

وفي هذا الصدد، ‏ذكر المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، لـ"سبق"، أن خدمة "نعيمًا" مجانية التسجيل للمستفيدين سواء أصحاب المحال أو المواطنين والمقيمين، مبينًا أن الهدف من إنشاء الرابط لتسهيل الوصول إلى خدمات الصوالين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للمساهمة في عملية تسهيل وتنظيم استقبال المستفيدين داخل الصوالين بما يحافظ على سلامتهم، وأيضا مساعدة أصحاب الصوالين في تنظيم ‏وترتيب عملية استقبال الزبائن.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تدعو الجميع إلى الدخول عبر مواقعها الرسمية للاستفادة من الخدمة بعيدًا عن الملصقات المنتشرة على بوابات عددٍ من صوالين الحلاقة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، أطلقت قبل أيام تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك خدمة "نعيمًا" لإتاحة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمة إلى ربط صوالين الحلاقة بالمستفيدين، وترتيب مواعيد الحلاقة إلكترونيًا، وإتاحة فرصة البحث عن الصوالين القريبة، وحجز المواعيد فيها، وإدراج عدد المرافقين، ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء.

وسوف تُسهم الخدمة التي أطلقتها الأمانة في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال الصوالين للطاقة الاستيعابية، ولاسيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتي تسبق عيد الفطر حيث تشهد فيها صوالين الحلاقة إقبالاً كثيفًا.

ويمكن لصوالين الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الإلكتروني التالي: srvc.holymakkah.gov.sa لحجز وترتيب المواعيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضعاف نفوس تستغل خدمة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة "نعيمًا".. و"أمانة مكة" تحذّر
سبق

استغل عددٌ من ضعاف النفوس خدمة "نعيمًا" التي دشنتها أمانة العاصمة المقدسة أخيرًا، والذي تتيح الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة؛ بهدف ربط الصوالين بالمستفيدين، وترتيب مواعد الحلاقة إلكترونيًا بعيدًا عن الزحام المعتاد قبيل العيد.

وبحسب ملصقات استخدمها مجهولون وُضعت على بوابات عددٍ من صوالين الحلاقة بمكة المكرمة يدّعون فيها أنه بالإمكان تحميل تطبيق الخدمة من خلال "باركود"، وهو ما حذرت منه أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث يُنقلك "الباركود" إلى مواقع مزيفة تنتهي بطلب مبالغ مالية.

وفي هذا الصدد، ‏ذكر المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، لـ"سبق"، أن خدمة "نعيمًا" مجانية التسجيل للمستفيدين سواء أصحاب المحال أو المواطنين والمقيمين، مبينًا أن الهدف من إنشاء الرابط لتسهيل الوصول إلى خدمات الصوالين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للمساهمة في عملية تسهيل وتنظيم استقبال المستفيدين داخل الصوالين بما يحافظ على سلامتهم، وأيضا مساعدة أصحاب الصوالين في تنظيم ‏وترتيب عملية استقبال الزبائن.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تدعو الجميع إلى الدخول عبر مواقعها الرسمية للاستفادة من الخدمة بعيدًا عن الملصقات المنتشرة على بوابات عددٍ من صوالين الحلاقة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، أطلقت قبل أيام تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك خدمة "نعيمًا" لإتاحة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمة إلى ربط صوالين الحلاقة بالمستفيدين، وترتيب مواعيد الحلاقة إلكترونيًا، وإتاحة فرصة البحث عن الصوالين القريبة، وحجز المواعيد فيها، وإدراج عدد المرافقين، ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء.

وسوف تُسهم الخدمة التي أطلقتها الأمانة في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال الصوالين للطاقة الاستيعابية، ولاسيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتي تسبق عيد الفطر حيث تشهد فيها صوالين الحلاقة إقبالاً كثيفًا.

ويمكن لصوالين الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الإلكتروني التالي: srvc.holymakkah.gov.sa لحجز وترتيب المواعيد.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:37 AM

ضعاف نفوس تستغل خدمة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة "نعيمًا".. و"أمانة مكة" تحذّر

"الباركود" الخاص بهم يُنقل المستفيد لمواقع مزيفة تطلب مبالغ مالية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
18,322

استغل عددٌ من ضعاف النفوس خدمة "نعيمًا" التي دشنتها أمانة العاصمة المقدسة أخيرًا، والذي تتيح الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة؛ بهدف ربط الصوالين بالمستفيدين، وترتيب مواعد الحلاقة إلكترونيًا بعيدًا عن الزحام المعتاد قبيل العيد.

وبحسب ملصقات استخدمها مجهولون وُضعت على بوابات عددٍ من صوالين الحلاقة بمكة المكرمة يدّعون فيها أنه بالإمكان تحميل تطبيق الخدمة من خلال "باركود"، وهو ما حذرت منه أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث يُنقلك "الباركود" إلى مواقع مزيفة تنتهي بطلب مبالغ مالية.

وفي هذا الصدد، ‏ذكر المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، لـ"سبق"، أن خدمة "نعيمًا" مجانية التسجيل للمستفيدين سواء أصحاب المحال أو المواطنين والمقيمين، مبينًا أن الهدف من إنشاء الرابط لتسهيل الوصول إلى خدمات الصوالين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للمساهمة في عملية تسهيل وتنظيم استقبال المستفيدين داخل الصوالين بما يحافظ على سلامتهم، وأيضا مساعدة أصحاب الصوالين في تنظيم ‏وترتيب عملية استقبال الزبائن.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تدعو الجميع إلى الدخول عبر مواقعها الرسمية للاستفادة من الخدمة بعيدًا عن الملصقات المنتشرة على بوابات عددٍ من صوالين الحلاقة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، أطلقت قبل أيام تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك خدمة "نعيمًا" لإتاحة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمة إلى ربط صوالين الحلاقة بالمستفيدين، وترتيب مواعيد الحلاقة إلكترونيًا، وإتاحة فرصة البحث عن الصوالين القريبة، وحجز المواعيد فيها، وإدراج عدد المرافقين، ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء.

وسوف تُسهم الخدمة التي أطلقتها الأمانة في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال الصوالين للطاقة الاستيعابية، ولاسيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتي تسبق عيد الفطر حيث تشهد فيها صوالين الحلاقة إقبالاً كثيفًا.

ويمكن لصوالين الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الإلكتروني التالي: srvc.holymakkah.gov.sa لحجز وترتيب المواعيد.

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