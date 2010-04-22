لجنتا " الشؤون الاجتماعية " و "حقوق الإنسان " في الشورى تدرسان عدداً من الموضوعات

أعضاء المجلس استعرضوا إنجازات ومعوقات مجلس شؤون الأسرة

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى، اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، درست خلاله تقرير الأداء السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ ، ورأيها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس حيال مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته أثناء طرحه للمناقشة تحت قبة المجلس في جلسة سابقة.

واستعرض أعضاء المجلس أعضاء اللجنة إنجازات ومعوقات مجلس شؤون الأسرة خلال عام التقرير والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد رأيها وتوصياتها لعرضه تحت القبة للمناقشة ، كما تم بحث أبرز ما ورد في التقرير للإسهام في رفع مستوى المجلس والخروج بتوصيات تسهم في تطوير وجودة العمل.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور واصل المذن إلى أن مجلس شؤون الأسرة أُنشئ لأهداف نبيلة تسعى للارتقاء بالأسرة السعودية، وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل المهددات والمخاطر المحتملة التي من الممكن أن تعيق مسيرتها في البناء والتنمية.

وأوضح الدكتور المذن إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع وجهة نظر اللجنة وردّها حيال ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي طرح للنقاش تحت قبة المجلس في جلسة سابقة حيث سترفع اللجنة تقاريرها بشأن ما لديها من موضوعات لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة.

من جهة أخرى عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها والمحالة إليها من المجلس، تمهيدًا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها والرفع بها إلى المجلس في الفترة المقبلة.

