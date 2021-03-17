وأشارت إلى أنه تم مصادرة واتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة.

رصدت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة.

أمانة جدة تغلق موقعاً لتصنيع الملح البحري بمساحة 650 ألف متر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-17 رصدت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة. وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة. وأشارت إلى أنه تم مصادرة واتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 02:22 PM

أمانة جدة تغلق موقعاً لتصنيع الملح البحري بمساحة 650 ألف متر غير مرخص ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية والنظافة





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رصدت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة.

وأشارت إلى أنه تم مصادرة واتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.