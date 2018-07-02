النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

بالفيديو.. لحظة هروب "رضوان فايد" بمروحية من سجن فرنسي

صوّرت عدسات كاميرا من داخل السجن في باريس، طريقة فرار السجين الفرنسي "رضوان فايد" عن طريق مروحية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت عن فرار رجل العصابات من سجن بباريس.

وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن "فايد" (45 سنة)، هرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مسلحين، هبطوا بمروحية في ساحة السجن.

وصرح المسؤول الأمني للسجن، جان فرانسوا لقناة "BFMT" بأن المروحية مسجلة في بلجيكا، مضيفاً أن السجين "كان في منطقة العزل، لكن لم يكن تحت رقابة مشددة".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. لحظة هروب "رضوان فايد" بمروحية من سجن فرنسي
سبق

صوّرت عدسات كاميرا من داخل السجن في باريس، طريقة فرار السجين الفرنسي "رضوان فايد" عن طريق مروحية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت عن فرار رجل العصابات من سجن بباريس.

وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن "فايد" (45 سنة)، هرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مسلحين، هبطوا بمروحية في ساحة السجن.

وصرح المسؤول الأمني للسجن، جان فرانسوا لقناة "BFMT" بأن المروحية مسجلة في بلجيكا، مضيفاً أن السجين "كان في منطقة العزل، لكن لم يكن تحت رقابة مشددة".

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:33 PM

بالفيديو.. لحظة هروب "رضوان فايد" بمروحية من سجن فرنسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
15,957

صوّرت عدسات كاميرا من داخل السجن في باريس، طريقة فرار السجين الفرنسي "رضوان فايد" عن طريق مروحية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت عن فرار رجل العصابات من سجن بباريس.

وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن "فايد" (45 سنة)، هرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مسلحين، هبطوا بمروحية في ساحة السجن.

وصرح المسؤول الأمني للسجن، جان فرانسوا لقناة "BFMT" بأن المروحية مسجلة في بلجيكا، مضيفاً أن السجين "كان في منطقة العزل، لكن لم يكن تحت رقابة مشددة".

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,541
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة