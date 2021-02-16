زلزال اليابان يعلق إنتاج السيارات في 9 مصانع لـ"تويوتا"

أثّر على بعض موردي الشركة وتأخير قطع الغيار

أعلنت شركة تويوتا موتور، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعلق مؤقتًا إنتاج السيارات في 14 خطاً في تسعة مصانع جماعية في اليابان؛ بسبب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان الأسبوع الماضي.

وبين متحدث أن الزلزال لم يكن له تأثير كبير على مصانع تويوتا؛ إلا أنه أثر على بعض موردي الشركة، مما تسبب في تأخير توريد قطع الغيار، وفقاً لـ"رويترز".

وستتوقف المصانع المحلية في خمس محافظات، بما في ذلك أيشي وإيواتي وفوكوكا، عن الإنتاج بين الأربعاء والسبت، وبعضها لمدة تصل إلى أربعة أيام.

وتنتج المصانع نماذج مختلفة من سيارات لكزس إلى سيارات هارير الرياضية متعددة الاستخدامات.

ولم تكشف الشركة عن عدد المركبات المتضررة.

وضرب زلزال قوي قبالة سواحل محافظة فوكوشيما السبت الماضي؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.