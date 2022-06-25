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"عملية الـ9 ساعات" تنقذ حياة مصاب في حادث مروع بجدة

نزيف وتهتك وبراعة من فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري مروع، تسبب في عدة إصابات بالغة متفرقة من جسده ونزيف بالصدر نتيجة تهتك في الرئة اليمنى.

وفي التفاصيل، تمكّن أطباء جراحة الصدر من إيقاف النزيف وإصلاح التهتك، كما تمكّن أطباء الجراحة العامة من السيطرة على نزيف حادّ بالبطن، بعد التنسيق الفوري مع أطباء التخدير؛ حيث لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة بين وصول المريض إلى المستشفى ودخوله غرفة العملية التي استغرقت ٩ ساعات متواصلة.

هذا وقد تمت هذه الجهود بفضل من الله ثم الطاقم الطبي والفني القائم على الحالة؛ حيث يتمتع المصاب حاليًا بصحة جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد إجراء المزيد من الفحوصات الأخيرة للاطمئنان التام عليه.

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"عملية الـ9 ساعات" تنقذ حياة مصاب في حادث مروع بجدة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري مروع، تسبب في عدة إصابات بالغة متفرقة من جسده ونزيف بالصدر نتيجة تهتك في الرئة اليمنى.

وفي التفاصيل، تمكّن أطباء جراحة الصدر من إيقاف النزيف وإصلاح التهتك، كما تمكّن أطباء الجراحة العامة من السيطرة على نزيف حادّ بالبطن، بعد التنسيق الفوري مع أطباء التخدير؛ حيث لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة بين وصول المريض إلى المستشفى ودخوله غرفة العملية التي استغرقت ٩ ساعات متواصلة.

هذا وقد تمت هذه الجهود بفضل من الله ثم الطاقم الطبي والفني القائم على الحالة؛ حيث يتمتع المصاب حاليًا بصحة جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد إجراء المزيد من الفحوصات الأخيرة للاطمئنان التام عليه.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:03 AM

"عملية الـ9 ساعات" تنقذ حياة مصاب في حادث مروع بجدة

نزيف وتهتك وبراعة من فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,553

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري مروع، تسبب في عدة إصابات بالغة متفرقة من جسده ونزيف بالصدر نتيجة تهتك في الرئة اليمنى.

وفي التفاصيل، تمكّن أطباء جراحة الصدر من إيقاف النزيف وإصلاح التهتك، كما تمكّن أطباء الجراحة العامة من السيطرة على نزيف حادّ بالبطن، بعد التنسيق الفوري مع أطباء التخدير؛ حيث لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة بين وصول المريض إلى المستشفى ودخوله غرفة العملية التي استغرقت ٩ ساعات متواصلة.

هذا وقد تمت هذه الجهود بفضل من الله ثم الطاقم الطبي والفني القائم على الحالة؛ حيث يتمتع المصاب حاليًا بصحة جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد إجراء المزيد من الفحوصات الأخيرة للاطمئنان التام عليه.

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