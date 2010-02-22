النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فحيهلا به".. انخفاض جديد و"الباردة" جاثمة و"المسند" يتوقع: الذروة يومان!

عرض لتوقعات أمطار اليوم وقال عن "الكتلة": تحظى بمدد مفتوح من الرياح

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: #الجوف #حائل #القصيم #مكة وشمالي منطقتي #الرياض #الشرقية، وجنوبي #المدينة و#الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من مرتفعات السروات في #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام الكتلة #الباردة تجثم فوق أجواء #السعودية، وتحظى بمدد مفتوح من الرياح الباردة الشمالية الشرقية بوجه عام، ويوم الخميس من الرياح الباردة الشمالية الغربية".

وتابع: "متوقع انخفاض جديد وملموس في درجة الحرارة تدريجيًّا، ذروته يوما الخميس والجمعة (فحيهلا به)".

وقال في تغريدة أخرى: اليوم 22 فبراير يمثل تقريبًا منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول، وبقي النصف الثاني، وغدًا دخول العقرب الثانية، وتبلغ حصة الليل حوالى 12:32 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 11:28 ساعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فحيهلا به".. انخفاض جديد و"الباردة" جاثمة و"المسند" يتوقع: الذروة يومان!
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: #الجوف #حائل #القصيم #مكة وشمالي منطقتي #الرياض #الشرقية، وجنوبي #المدينة و#الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من مرتفعات السروات في #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام الكتلة #الباردة تجثم فوق أجواء #السعودية، وتحظى بمدد مفتوح من الرياح الباردة الشمالية الشرقية بوجه عام، ويوم الخميس من الرياح الباردة الشمالية الغربية".

وتابع: "متوقع انخفاض جديد وملموس في درجة الحرارة تدريجيًّا، ذروته يوما الخميس والجمعة (فحيهلا به)".

وقال في تغريدة أخرى: اليوم 22 فبراير يمثل تقريبًا منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول، وبقي النصف الثاني، وغدًا دخول العقرب الثانية، وتبلغ حصة الليل حوالى 12:32 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 11:28 ساعة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
11:37 AM

"فحيهلا به".. انخفاض جديد و"الباردة" جاثمة و"المسند" يتوقع: الذروة يومان!

عرض لتوقعات أمطار اليوم وقال عن "الكتلة": تحظى بمدد مفتوح من الرياح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,715

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: #الجوف #حائل #القصيم #مكة وشمالي منطقتي #الرياض #الشرقية، وجنوبي #المدينة و#الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من مرتفعات السروات في #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام الكتلة #الباردة تجثم فوق أجواء #السعودية، وتحظى بمدد مفتوح من الرياح الباردة الشمالية الشرقية بوجه عام، ويوم الخميس من الرياح الباردة الشمالية الغربية".

وتابع: "متوقع انخفاض جديد وملموس في درجة الحرارة تدريجيًّا، ذروته يوما الخميس والجمعة (فحيهلا به)".

وقال في تغريدة أخرى: اليوم 22 فبراير يمثل تقريبًا منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول، وبقي النصف الثاني، وغدًا دخول العقرب الثانية، وتبلغ حصة الليل حوالى 12:32 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 11:28 ساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,341
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,687
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,715

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة