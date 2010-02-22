"فحيهلا به".. انخفاض جديد و"الباردة" جاثمة و"المسند" يتوقع: الذروة يومان!

عرض لتوقعات أمطار اليوم وقال عن "الكتلة": تحظى بمدد مفتوح من الرياح

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: #الجوف #حائل #القصيم #مكة وشمالي منطقتي #الرياض #الشرقية، وجنوبي #المدينة و#الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من مرتفعات السروات في #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام الكتلة #الباردة تجثم فوق أجواء #السعودية، وتحظى بمدد مفتوح من الرياح الباردة الشمالية الشرقية بوجه عام، ويوم الخميس من الرياح الباردة الشمالية الغربية".

وتابع: "متوقع انخفاض جديد وملموس في درجة الحرارة تدريجيًّا، ذروته يوما الخميس والجمعة (فحيهلا به)".

وقال في تغريدة أخرى: اليوم 22 فبراير يمثل تقريبًا منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول، وبقي النصف الثاني، وغدًا دخول العقرب الثانية، وتبلغ حصة الليل حوالى 12:32 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 11:28 ساعة.