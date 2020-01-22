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بعد 5971 كم.. أمانة الشرقية تستقبل الرحال فهد الهلال

على دراجته.. و"الصفيان" نقل له تحيات أمين المنطقة والمنسوبين

استقبل وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ومدير عام مكتب الأمين محمود الرتوعي، مساء أمس في مقر الأمانة، الرحالة السعودي فهد الهلال.

وبدأ "الهلال" جولته في 19 ربيع الآخر 1441هـ، ومرّ بالعديد من المحطات داخل المملكة على الدراجة الهوائية لتصل بعد مسافة 5971 كم إلى المنطقة الشرقية، تحت مسمى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقل "الصفيان" للرحالة السعودي تحيات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وكل منسوبي الأمانة.

وقال: هذه الأعمال تعتبر من الأعمال الجليلة والأعمال الوطنية التي يفخر بها أي مواطن سعودي، ونستذكر الكثير من المبادرات الخيرية والمساعدات الإنسانية والبصمات الجميلة التي قام بها الأمير طلال بن عبدالعزيز.

وفي نهاية اللقاء، أثنى وكيل الأمين المساعد للبلديات على ما يقوم به الرحالة السعودي الهلال الذي يقدّم مبادرة وطنية.

أمانة الشرقية الرحالة السعودي فهد الهلال المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بعد 5971 كم.. أمانة الشرقية تستقبل الرحال فهد الهلال
سبق

استقبل وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ومدير عام مكتب الأمين محمود الرتوعي، مساء أمس في مقر الأمانة، الرحالة السعودي فهد الهلال.

وبدأ "الهلال" جولته في 19 ربيع الآخر 1441هـ، ومرّ بالعديد من المحطات داخل المملكة على الدراجة الهوائية لتصل بعد مسافة 5971 كم إلى المنطقة الشرقية، تحت مسمى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقل "الصفيان" للرحالة السعودي تحيات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وكل منسوبي الأمانة.

وقال: هذه الأعمال تعتبر من الأعمال الجليلة والأعمال الوطنية التي يفخر بها أي مواطن سعودي، ونستذكر الكثير من المبادرات الخيرية والمساعدات الإنسانية والبصمات الجميلة التي قام بها الأمير طلال بن عبدالعزيز.

وفي نهاية اللقاء، أثنى وكيل الأمين المساعد للبلديات على ما يقوم به الرحالة السعودي الهلال الذي يقدّم مبادرة وطنية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
03:08 PM

بعد 5971 كم.. أمانة الشرقية تستقبل الرحال فهد الهلال

على دراجته.. و"الصفيان" نقل له تحيات أمين المنطقة والمنسوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ومدير عام مكتب الأمين محمود الرتوعي، مساء أمس في مقر الأمانة، الرحالة السعودي فهد الهلال.

وبدأ "الهلال" جولته في 19 ربيع الآخر 1441هـ، ومرّ بالعديد من المحطات داخل المملكة على الدراجة الهوائية لتصل بعد مسافة 5971 كم إلى المنطقة الشرقية، تحت مسمى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقل "الصفيان" للرحالة السعودي تحيات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وكل منسوبي الأمانة.

وقال: هذه الأعمال تعتبر من الأعمال الجليلة والأعمال الوطنية التي يفخر بها أي مواطن سعودي، ونستذكر الكثير من المبادرات الخيرية والمساعدات الإنسانية والبصمات الجميلة التي قام بها الأمير طلال بن عبدالعزيز.

وفي نهاية اللقاء، أثنى وكيل الأمين المساعد للبلديات على ما يقوم به الرحالة السعودي الهلال الذي يقدّم مبادرة وطنية.

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