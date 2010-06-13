"رويترز": إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان

قالت: إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير

قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.