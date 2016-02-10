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الهلال يخشى مفاجأة شهر خودرو الإيراني ..والأهلي يسعى لتخطي الوحدة

اليوم تدور عجلة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم

يفتتح الهلال السعودي مشواره الآسيوي (حامل اللقب) في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، مساء اليوم الاثنين، حينما يواجه نظيره شهر خودرو الإيراني - الجولة الأولى - للمجموعة الثانية، حيث يلتقي الفريقان عند الساعة 5:40 مساءً، على أرض ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي.

الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات لاعبه محمد الشلهوب للإصابة ومحمد البريك الذي تعرض لإصابة في الركبة، كما استبعد المدرب اللاعب محمد الجحفلي من القائمة المغادرة إلى دبي.

في الجانب الآخر يدشن الأهلي السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا، بأمل متجدد للذهاب بعيدًا في هذه النسخة من البطولة القارية، حين يلاقي مساء اليوم نظيره الوحدة الإماراتي في القمة الخليجية - الجولة الأولى - من دور المجموعات على أرض ملعب آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 6:35 مساءً .
الأهلي بلغ دور المجموعات بعد تخطي الاستقلال الطاجيكي في الملحق، وتضم المجموعة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في دور المجموعات، كلاً من الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات الثنائي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي، وذلك لعدم اكتمال جاهزية الأول وشعور الأخير ببعض الآلام .


ويعلق الأهلاويون آمالاً عريضة لبلوغ أدوار متقدمة في هذه البطولة، بل والطموح نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزانة "قلعة الكؤوس" وتحقيق حلم طال انتظاره.

دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 الهلال الأهلي الوحدة خودرو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يخشى مفاجأة شهر خودرو الإيراني ..والأهلي يسعى لتخطي الوحدة
سبق

يفتتح الهلال السعودي مشواره الآسيوي (حامل اللقب) في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، مساء اليوم الاثنين، حينما يواجه نظيره شهر خودرو الإيراني - الجولة الأولى - للمجموعة الثانية، حيث يلتقي الفريقان عند الساعة 5:40 مساءً، على أرض ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي.

الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات لاعبه محمد الشلهوب للإصابة ومحمد البريك الذي تعرض لإصابة في الركبة، كما استبعد المدرب اللاعب محمد الجحفلي من القائمة المغادرة إلى دبي.

في الجانب الآخر يدشن الأهلي السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا، بأمل متجدد للذهاب بعيدًا في هذه النسخة من البطولة القارية، حين يلاقي مساء اليوم نظيره الوحدة الإماراتي في القمة الخليجية - الجولة الأولى - من دور المجموعات على أرض ملعب آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 6:35 مساءً .
الأهلي بلغ دور المجموعات بعد تخطي الاستقلال الطاجيكي في الملحق، وتضم المجموعة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في دور المجموعات، كلاً من الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات الثنائي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي، وذلك لعدم اكتمال جاهزية الأول وشعور الأخير ببعض الآلام .


ويعلق الأهلاويون آمالاً عريضة لبلوغ أدوار متقدمة في هذه البطولة، بل والطموح نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزانة "قلعة الكؤوس" وتحقيق حلم طال انتظاره.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:13 AM

الهلال يخشى مفاجأة شهر خودرو الإيراني ..والأهلي يسعى لتخطي الوحدة

اليوم تدور عجلة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم

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أحمد سرور - الرياض
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يفتتح الهلال السعودي مشواره الآسيوي (حامل اللقب) في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، مساء اليوم الاثنين، حينما يواجه نظيره شهر خودرو الإيراني - الجولة الأولى - للمجموعة الثانية، حيث يلتقي الفريقان عند الساعة 5:40 مساءً، على أرض ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي.

الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات لاعبه محمد الشلهوب للإصابة ومحمد البريك الذي تعرض لإصابة في الركبة، كما استبعد المدرب اللاعب محمد الجحفلي من القائمة المغادرة إلى دبي.

في الجانب الآخر يدشن الأهلي السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا، بأمل متجدد للذهاب بعيدًا في هذه النسخة من البطولة القارية، حين يلاقي مساء اليوم نظيره الوحدة الإماراتي في القمة الخليجية - الجولة الأولى - من دور المجموعات على أرض ملعب آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 6:35 مساءً .
الأهلي بلغ دور المجموعات بعد تخطي الاستقلال الطاجيكي في الملحق، وتضم المجموعة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في دور المجموعات، كلاً من الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات الثنائي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي، وذلك لعدم اكتمال جاهزية الأول وشعور الأخير ببعض الآلام .


ويعلق الأهلاويون آمالاً عريضة لبلوغ أدوار متقدمة في هذه البطولة، بل والطموح نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزانة "قلعة الكؤوس" وتحقيق حلم طال انتظاره.

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