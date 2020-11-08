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"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية

للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ والتقديم إلكترونيًّا بعدة تخصصات

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة؛ بدءًا من 7/ 4/ 1442هـ، وحتى 16/ 4/ 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهنـي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب- تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية- تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية- تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية- تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة- تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب "العبادي" بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية، بتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

الكلية التقنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة؛ بدءًا من 7/ 4/ 1442هـ، وحتى 16/ 4/ 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهنـي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب- تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية- تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية- تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية- تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة- تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب "العبادي" بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية، بتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:09 PM

"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية

للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ والتقديم إلكترونيًّا بعدة تخصصات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة؛ بدءًا من 7/ 4/ 1442هـ، وحتى 16/ 4/ 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهنـي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب- تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية- تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية- تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية- تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة- تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب "العبادي" بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية، بتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

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