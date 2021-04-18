"مكافحة السرطان" تطلق حملتها الرمضانية "أجرك بعطائك"

تستمر طيلة شهر رمضان للتعريف بخدماتها المقدمة للمرضى مادياً ومعنوياً

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان اليوم حملتها السنوية #أجرك_بعطائك، والتي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك لمساعدة مرضى السرطان في المملكة، وتهدف إلى التعريف بالخدمات المقدمة من الجمعية للمرضى من مساعدات مالية وتوفير تذاكر النقل والإسكان والتي تجاوزت خلال آخر (5) سنوات أكثر من (100,000) خدمة بمبلغ تجاوز (89,000,000) ريال.

وأوضحت الجمعية أن الحملة ستكون عن طريق عدد من الوسائل لتساهم في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة التي ترتكز على توسيع نطاق خدمات الجمعية واستفادة أكبر شريحة ممكنة لمرضى السرطان في المملكة من هذه الخدمات، مشددة على أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي بمرض السرطان، والتعريف بالجمعية والخدمات التي تقدمها، ونشر وترسيخ اسم الجمعية في أذهان الناس.

وبينت الجمعية أنها تسعى دوماً لمبادراتها التي تعنى بمساعدة مرضى السرطان عن طريق عدد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها لهم لاستكمال خطة علاجهم.

ودعت الجمعية جميع فئات المجتمع بدعم مرضى السرطان من خلال الرقم (5070) مبينة أن قيمة الرسالة الواحدة هي 10 ريالات وللاشتراك الشهري يتم إرسال رقم (1) على (5070)، حيث تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري 12 ريالاً سعودياً علماً بأن هذا الرقم متاح للمشتركين في كافة شركات الاتصالات العاملة في المملكة، داعية رجال الخير إلى دعم ومساندة الجمعية، لما تقوم به من أعمال لخدمة المصابين بهذا المرض.



