تتواصل مساء يوم غد السبت، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة 4 لقاءات يتوقع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي: الفيصلي - الترجي في المجمعة، ستخطف مواجهة الفيصلي والترجي كل الأضواء، في ظل الرغبة الجامحة من قبل عنابي سدير في المحافظة على الصدارة دون خسارة أي شوط، وتطلعات الترجي إلى تحقيق انتصار معنوي كبير يؤكد على إمكانياته العالية وقدرته على التواجد في مراكز المنافسة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي سدير عند تمام الساعة الـ(3،30) م. الاتحاد - ضمك وفي جدة، يحل ضمك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد في لقاء يبحث فيه عن مواصلة عنفوانه، في الوقت الذي لن يكون فيه الاتحاد منافساً سهلاً، خاصة وأن يتطلع لتحقيق انتصار يمهد له طريق التقدم نحو المقدمة، وذلك خلال المواجهة التي تقام على صالة نادي الاتحاد في تمام الساعة الـ(5:00)م. الخليج - الأهلي أما في الدمام، فيبحث الخليج عن تحقيق المفاجأة وإيقاف زحف الأهلي نحو الصدارة، وذلك حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ(5:00)م. الهداية - الوحدة وعلى نفس الصالة تكون الإثارة حاضرة خلال المواجهة التي تجمع الهداية بضيفه الوحدة عند تمام الساعة الـ(7:00)م، حيث يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار يبعدهما ولو بشكل بسيط عن منطقة الخطر بمؤخرة الترتيب العام. يذكر أن مواجهات الجولة ستستكمل مساء الاثنين المقبل بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الغريمين التقليديين النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وذلك في تمام الساعة الـ (5:30)م، فيما سيخوض الأهلي مواجهته المؤجلة من الجولة السادسة أمام الخويلدية على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند تمام الساعة الـ(5:00)م. وكانت الجولة الثامنة قد انطلقت مساء الخميس الماضي بإقامة لقاء ديربي، جمع ما بين الابتسام وجاره الخويلدية وانتهى بتفوق الأول بثلاثة أشواط نظيفة.

الكرة الطائرة.. "الفيصلي" يسعى للحفاظ على الصدارة و"ضمك" يحل ضيفاً ثقيلاً على "الاتحاد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26 تتواصل مساء يوم غد السبت، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة 4 لقاءات يتوقع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:



الفيصلي - الترجي

في المجمعة، ستخطف مواجهة الفيصلي والترجي كل الأضواء، في ظل الرغبة الجامحة من قبل عنابي سدير في المحافظة على الصدارة دون خسارة أي شوط، وتطلعات الترجي إلى تحقيق انتصار معنوي كبير يؤكد على إمكانياته العالية وقدرته على التواجد في مراكز المنافسة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي سدير عند تمام الساعة الـ(3،30) م.



الاتحاد - ضمك

وفي جدة، يحل ضمك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد في لقاء يبحث فيه عن مواصلة عنفوانه، في الوقت الذي لن يكون فيه الاتحاد منافساً سهلاً، خاصة وأن يتطلع لتحقيق انتصار يمهد له طريق التقدم نحو المقدمة، وذلك خلال المواجهة التي تقام على صالة نادي الاتحاد في تمام الساعة الـ(5:00)م.



الخليج - الأهلي

أما في الدمام، فيبحث الخليج عن تحقيق المفاجأة وإيقاف زحف الأهلي نحو الصدارة، وذلك حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ(5:00)م.



الهداية - الوحدة

وعلى نفس الصالة تكون الإثارة حاضرة خلال المواجهة التي تجمع الهداية بضيفه الوحدة عند تمام الساعة الـ(7:00)م، حيث يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار يبعدهما ولو بشكل بسيط عن منطقة الخطر بمؤخرة الترتيب العام.



يذكر أن مواجهات الجولة ستستكمل مساء الاثنين المقبل بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الغريمين التقليديين النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وذلك في تمام الساعة الـ (5:30)م، فيما سيخوض الأهلي مواجهته المؤجلة من الجولة السادسة أمام الخويلدية على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند تمام الساعة الـ(5:00)م.



وكانت الجولة الثامنة قد انطلقت مساء الخميس الماضي بإقامة لقاء ديربي، جمع ما بين الابتسام وجاره الخويلدية وانتهى بتفوق الأول بثلاثة أشواط نظيفة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 11:45 PM

الكرة الطائرة.. "الفيصلي" يسعى للحفاظ على الصدارة و"ضمك" يحل ضيفاً ثقيلاً على "الاتحاد" خلال الجولة الثامنة من الدوري الممتاز





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تتواصل مساء يوم غد السبت، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة 4 لقاءات يتوقع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:



الفيصلي - الترجي

في المجمعة، ستخطف مواجهة الفيصلي والترجي كل الأضواء، في ظل الرغبة الجامحة من قبل عنابي سدير في المحافظة على الصدارة دون خسارة أي شوط، وتطلعات الترجي إلى تحقيق انتصار معنوي كبير يؤكد على إمكانياته العالية وقدرته على التواجد في مراكز المنافسة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي سدير عند تمام الساعة الـ(3،30) م.



الاتحاد - ضمك

وفي جدة، يحل ضمك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد في لقاء يبحث فيه عن مواصلة عنفوانه، في الوقت الذي لن يكون فيه الاتحاد منافساً سهلاً، خاصة وأن يتطلع لتحقيق انتصار يمهد له طريق التقدم نحو المقدمة، وذلك خلال المواجهة التي تقام على صالة نادي الاتحاد في تمام الساعة الـ(5:00)م.



الخليج - الأهلي

أما في الدمام، فيبحث الخليج عن تحقيق المفاجأة وإيقاف زحف الأهلي نحو الصدارة، وذلك حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ(5:00)م.



الهداية - الوحدة

وعلى نفس الصالة تكون الإثارة حاضرة خلال المواجهة التي تجمع الهداية بضيفه الوحدة عند تمام الساعة الـ(7:00)م، حيث يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار يبعدهما ولو بشكل بسيط عن منطقة الخطر بمؤخرة الترتيب العام.



يذكر أن مواجهات الجولة ستستكمل مساء الاثنين المقبل بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الغريمين التقليديين النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وذلك في تمام الساعة الـ (5:30)م، فيما سيخوض الأهلي مواجهته المؤجلة من الجولة السادسة أمام الخويلدية على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند تمام الساعة الـ(5:00)م.



وكانت الجولة الثامنة قد انطلقت مساء الخميس الماضي بإقامة لقاء ديربي، جمع ما بين الابتسام وجاره الخويلدية وانتهى بتفوق الأول بثلاثة أشواط نظيفة.