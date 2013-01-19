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الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ

"كونا": مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

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الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ
سبق

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:58 AM

الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ

"كونا": مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

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