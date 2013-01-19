الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).