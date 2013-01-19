ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-17 أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440 09:58 AM

الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ "كونا": مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية





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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، يوم الخميس، عن مؤسسة الموانئ؛ قولها: إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).