شاهد.. مستشفى ينبع العام يستقبل 5 حالات من المشاركين بـ"رالي داكار"

تنويم 4 مصابين لمتابعة أوضاعهم الصحية

استقبل مستشفى ينبع العام، التابع لصحة منطقة المدينة المنورة خمس حالات إصابة من جنسيات مختلفة عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف، من المشاركين في رالي داكار المقام بالمملكة العربية السعودية والذي يعبر محافظة ينبع.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة المنورة مؤيد بن أسامة أبوعنق، أنه تم تقديم لهم كافة الخدمات الإسعافية الطارئة لهم، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر تنويم أربع حالات، وغادرت حالة واحدة بعد تماثلها للشفاء بحمد الله.

يذكر أن سباق رالي داكار السعودية 2020 يعد امتداداً رائعاً للنسخ السابقة من الرالي الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول بأمريكا الجنوبية، ويمتد في نسخته الأولى بالمملكة لمسافة 7856 كلم، منها 5097 كلم على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخه، بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كلم.

ويشهد السباق مشاركة 556 سائقاً من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقاً مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث ينطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كلم عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كلم عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400م.

ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كلم، خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، ثم يتوجب عليهم اختبار قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.