النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مستشفى ينبع العام يستقبل 5 حالات من المشاركين بـ"رالي داكار"

تنويم 4 مصابين لمتابعة أوضاعهم الصحية

استقبل مستشفى ينبع العام، التابع لصحة منطقة المدينة المنورة خمس حالات إصابة من جنسيات مختلفة عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف، من المشاركين في رالي داكار المقام بالمملكة العربية السعودية والذي يعبر محافظة ينبع.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة المنورة مؤيد بن أسامة أبوعنق، أنه تم تقديم لهم كافة الخدمات الإسعافية الطارئة لهم، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر تنويم أربع حالات، وغادرت حالة واحدة بعد تماثلها للشفاء بحمد الله.

يذكر أن سباق رالي داكار السعودية 2020 يعد امتداداً رائعاً للنسخ السابقة من الرالي الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول بأمريكا الجنوبية، ويمتد في نسخته الأولى بالمملكة لمسافة 7856 كلم، منها 5097 كلم على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخه، بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كلم.

ويشهد السباق مشاركة 556 سائقاً من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقاً مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث ينطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كلم عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كلم عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400م.

ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كلم، خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، ثم يتوجب عليهم اختبار قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.

مستشفى ينبع العام رالي داكار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مستشفى ينبع العام يستقبل 5 حالات من المشاركين بـ"رالي داكار"
سبق

استقبل مستشفى ينبع العام، التابع لصحة منطقة المدينة المنورة خمس حالات إصابة من جنسيات مختلفة عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف، من المشاركين في رالي داكار المقام بالمملكة العربية السعودية والذي يعبر محافظة ينبع.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة المنورة مؤيد بن أسامة أبوعنق، أنه تم تقديم لهم كافة الخدمات الإسعافية الطارئة لهم، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر تنويم أربع حالات، وغادرت حالة واحدة بعد تماثلها للشفاء بحمد الله.

يذكر أن سباق رالي داكار السعودية 2020 يعد امتداداً رائعاً للنسخ السابقة من الرالي الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول بأمريكا الجنوبية، ويمتد في نسخته الأولى بالمملكة لمسافة 7856 كلم، منها 5097 كلم على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخه، بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كلم.

ويشهد السباق مشاركة 556 سائقاً من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقاً مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث ينطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كلم عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كلم عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400م.

ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كلم، خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، ثم يتوجب عليهم اختبار قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:51 PM

شاهد.. مستشفى ينبع العام يستقبل 5 حالات من المشاركين بـ"رالي داكار"

تنويم 4 مصابين لمتابعة أوضاعهم الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
3,746

استقبل مستشفى ينبع العام، التابع لصحة منطقة المدينة المنورة خمس حالات إصابة من جنسيات مختلفة عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف، من المشاركين في رالي داكار المقام بالمملكة العربية السعودية والذي يعبر محافظة ينبع.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة المنورة مؤيد بن أسامة أبوعنق، أنه تم تقديم لهم كافة الخدمات الإسعافية الطارئة لهم، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر تنويم أربع حالات، وغادرت حالة واحدة بعد تماثلها للشفاء بحمد الله.

يذكر أن سباق رالي داكار السعودية 2020 يعد امتداداً رائعاً للنسخ السابقة من الرالي الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول بأمريكا الجنوبية، ويمتد في نسخته الأولى بالمملكة لمسافة 7856 كلم، منها 5097 كلم على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخه، بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كلم.

ويشهد السباق مشاركة 556 سائقاً من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقاً مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث ينطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كلم عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كلم عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400م.

ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كلم، خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، ثم يتوجب عليهم اختبار قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,413
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,160
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,720

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة