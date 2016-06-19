وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-19 تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 12:36 PM

الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين كما أشارت "سبق" قبل يومين





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تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.