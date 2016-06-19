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الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين

كما أشارت "سبق" قبل يومين

تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين
سبق

تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
12:36 PM

الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين

كما أشارت "سبق" قبل يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,951
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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