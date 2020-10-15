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خرج ولم يعد.. الأمن يكثّف البحث عن "المنتشري" بجدة وذووه يناشدون

تَغَيّب عن منزله بحي الألفية قبل أيام ثلاث ويعاني من فقدان في الذاكرة

تكثّف الجهات الأمنية بجدة وذوو المواطن غيثان حسن آل حسان المنتشري، جهودهم للبحث عنه، بعد تغيبه عن منزله بحي الألفية الأجاويد بجنوب جدة، من الاثنين الماضي دون معرفة وجهته التي تَوجه إليها؛ حيث يعاني من فقدان في الذاكرة "ألزهايمر".

وذكر ابنه سمير لـ"سبق"، أن والده فُقِد منذ يوم الاثنين الماضي بعد خروجه من المنزل بحي الألفية بجنوب جدة، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة الجنوبية بجدة وعممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه؛ مشيرًا إلى أنه يعاني من فقدان للذاكرة "ألزهايمر".

وطالَبَ -عبر "سبق"- بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه على الرقمين (0546610081) أو (0569814054) في حال العثور عليه.

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خرج ولم يعد.. الأمن يكثّف البحث عن "المنتشري" بجدة وذووه يناشدون
سبق

تكثّف الجهات الأمنية بجدة وذوو المواطن غيثان حسن آل حسان المنتشري، جهودهم للبحث عنه، بعد تغيبه عن منزله بحي الألفية الأجاويد بجنوب جدة، من الاثنين الماضي دون معرفة وجهته التي تَوجه إليها؛ حيث يعاني من فقدان في الذاكرة "ألزهايمر".

وذكر ابنه سمير لـ"سبق"، أن والده فُقِد منذ يوم الاثنين الماضي بعد خروجه من المنزل بحي الألفية بجنوب جدة، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة الجنوبية بجدة وعممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه؛ مشيرًا إلى أنه يعاني من فقدان للذاكرة "ألزهايمر".

وطالَبَ -عبر "سبق"- بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه على الرقمين (0546610081) أو (0569814054) في حال العثور عليه.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:07 AM

خرج ولم يعد.. الأمن يكثّف البحث عن "المنتشري" بجدة وذووه يناشدون

تَغَيّب عن منزله بحي الألفية قبل أيام ثلاث ويعاني من فقدان في الذاكرة

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سعود الدعجاني - جدة
0
3,015

تكثّف الجهات الأمنية بجدة وذوو المواطن غيثان حسن آل حسان المنتشري، جهودهم للبحث عنه، بعد تغيبه عن منزله بحي الألفية الأجاويد بجنوب جدة، من الاثنين الماضي دون معرفة وجهته التي تَوجه إليها؛ حيث يعاني من فقدان في الذاكرة "ألزهايمر".

وذكر ابنه سمير لـ"سبق"، أن والده فُقِد منذ يوم الاثنين الماضي بعد خروجه من المنزل بحي الألفية بجنوب جدة، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة الجنوبية بجدة وعممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه؛ مشيرًا إلى أنه يعاني من فقدان للذاكرة "ألزهايمر".

وطالَبَ -عبر "سبق"- بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه على الرقمين (0546610081) أو (0569814054) في حال العثور عليه.

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