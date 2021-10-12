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المسابقات تقرر تعديل ملاعب عدد من مباريات الدوري.. تعرف على التعديلات الجديدة

قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وبناء على رغبة الأندية المستضيفة؛ نقل مواجهة ‎الأهلي والاتفاق ضمن مباريات الجولة "8"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 16 أكتوبر "الجاري" عند الساعة 8:10 مساءً.

كما قرّرت اللجنة نقل مواجهة ‎الاتحاد والشباب ضمن مباريات الجولة "9"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر "الجاري"، عند الساعة 8:00 مساءً، ونقل مواجهة ‎النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة "9" أيضًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر "الجاري" عند الساعة 6:00 مساءً.

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المسابقات تقرر تعديل ملاعب عدد من مباريات الدوري.. تعرف على التعديلات الجديدة
سبق

قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وبناء على رغبة الأندية المستضيفة؛ نقل مواجهة ‎الأهلي والاتفاق ضمن مباريات الجولة "8"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 16 أكتوبر "الجاري" عند الساعة 8:10 مساءً.

كما قرّرت اللجنة نقل مواجهة ‎الاتحاد والشباب ضمن مباريات الجولة "9"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر "الجاري"، عند الساعة 8:00 مساءً، ونقل مواجهة ‎النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة "9" أيضًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر "الجاري" عند الساعة 6:00 مساءً.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:39 PM

المسابقات تقرر تعديل ملاعب عدد من مباريات الدوري.. تعرف على التعديلات الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وبناء على رغبة الأندية المستضيفة؛ نقل مواجهة ‎الأهلي والاتفاق ضمن مباريات الجولة "8"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 16 أكتوبر "الجاري" عند الساعة 8:10 مساءً.

كما قرّرت اللجنة نقل مواجهة ‎الاتحاد والشباب ضمن مباريات الجولة "9"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر "الجاري"، عند الساعة 8:00 مساءً، ونقل مواجهة ‎النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة "9" أيضًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر "الجاري" عند الساعة 6:00 مساءً.

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