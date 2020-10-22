النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محيص" لمالكه "الهمزاني" يتوج بشوط الكأس الرئيسي بأول سباقات الفروسية بحائل

بحضور عدد كبير من ملاك الجياد ومحبي الرياضة و"التبيناوي" سلمه الكأس

توج الجواد "محيص" لمالكه راشد مناحي الهمزاني، بشوط الكأس الرئيسي في أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، وبحضور ملاك الجياد ومحبي الفروسية.

وجاء بالمركز الأول في شوط السباق الأول الجواد "دلع حائل" للمالك سلطان برغش العلي، فيما حقق الجواد "السعدني" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك أبناء سليمان الشمري الموج، في حين حصل الجواد "متفائل" على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك عبدالله جزاع الشريهي، وحصل الجواد "قاضيهم" على المركز الأول في الشوط الرابع للمالك فهيد عايد الشلاقي.

وفي نهاية الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس لمالك الجواد "محيص" الفائز في الشوط الرئيسي للسباق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"محيص" لمالكه "الهمزاني" يتوج بشوط الكأس الرئيسي بأول سباقات الفروسية بحائل
سبق

توج الجواد "محيص" لمالكه راشد مناحي الهمزاني، بشوط الكأس الرئيسي في أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، وبحضور ملاك الجياد ومحبي الفروسية.

وجاء بالمركز الأول في شوط السباق الأول الجواد "دلع حائل" للمالك سلطان برغش العلي، فيما حقق الجواد "السعدني" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك أبناء سليمان الشمري الموج، في حين حصل الجواد "متفائل" على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك عبدالله جزاع الشريهي، وحصل الجواد "قاضيهم" على المركز الأول في الشوط الرابع للمالك فهيد عايد الشلاقي.

وفي نهاية الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس لمالك الجواد "محيص" الفائز في الشوط الرئيسي للسباق.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
11:04 AM

"محيص" لمالكه "الهمزاني" يتوج بشوط الكأس الرئيسي بأول سباقات الفروسية بحائل

بحضور عدد كبير من ملاك الجياد ومحبي الرياضة و"التبيناوي" سلمه الكأس

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
324

توج الجواد "محيص" لمالكه راشد مناحي الهمزاني، بشوط الكأس الرئيسي في أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، وبحضور ملاك الجياد ومحبي الفروسية.

وجاء بالمركز الأول في شوط السباق الأول الجواد "دلع حائل" للمالك سلطان برغش العلي، فيما حقق الجواد "السعدني" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك أبناء سليمان الشمري الموج، في حين حصل الجواد "متفائل" على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك عبدالله جزاع الشريهي، وحصل الجواد "قاضيهم" على المركز الأول في الشوط الرابع للمالك فهيد عايد الشلاقي.

وفي نهاية الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس لمالك الجواد "محيص" الفائز في الشوط الرئيسي للسباق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,600

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة