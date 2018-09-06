النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس" يوجّه ببذل أقصى الجهود والتأهب لتقلبات الحالات الجوية

شدد على تسخير كل الإمكانيات بالمسجد الحرام ليجد قاصدوه وافر العناية

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة ميدانية إشرافية، تزامناً مع هطول الأمطار على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف؛ وذلك للاطمئنان على سلامة الحجاج وسير الخدمات، ورافقه خلال الجولة مدير عام مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من مديري الإدارات والوحدات بالرئاسة.

وألقى من خلالها كلمة عبر الجهاز اللاسلكي شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود والتأهب لهذه الحالات وبذل المزيد في تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام؛ ليجد قاصدوه وافر العناية وفائق الرعاية، ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

ووجّه رسالة لكل المسؤولين بالرئاسة والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود والاستعداد الأمثل والتأهب لتقلبات الحالات الجوية خلال موسم الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مثل هذه الظروف، وتسهيل جميع الإمكانات لهم.

وبين أنه يجب أن نذكّر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه؛ لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على حمل رسالة الحرمين في إبداء الصورة المشرقة لدولتنا رعاها الله.

وفي ذات السياق، شارك "السديس" عمال النظافة بتجفيف تجمعات مياه الأمطار، وأشرف على سير أعمال النظافة في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

وفي ختام الجولة، شكر الله تعالى على ما منّ به على ضيوفه من أداء النسك، ودعاه تعالى أن يتقبل منهم ويردهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة خير الجزاء وأوفاه على جهودهم المباركة وعنايتهم الفائقة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" يوجّه ببذل أقصى الجهود والتأهب لتقلبات الحالات الجوية
سبق

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة ميدانية إشرافية، تزامناً مع هطول الأمطار على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف؛ وذلك للاطمئنان على سلامة الحجاج وسير الخدمات، ورافقه خلال الجولة مدير عام مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من مديري الإدارات والوحدات بالرئاسة.

وألقى من خلالها كلمة عبر الجهاز اللاسلكي شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود والتأهب لهذه الحالات وبذل المزيد في تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام؛ ليجد قاصدوه وافر العناية وفائق الرعاية، ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

ووجّه رسالة لكل المسؤولين بالرئاسة والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود والاستعداد الأمثل والتأهب لتقلبات الحالات الجوية خلال موسم الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مثل هذه الظروف، وتسهيل جميع الإمكانات لهم.

وبين أنه يجب أن نذكّر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه؛ لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على حمل رسالة الحرمين في إبداء الصورة المشرقة لدولتنا رعاها الله.

وفي ذات السياق، شارك "السديس" عمال النظافة بتجفيف تجمعات مياه الأمطار، وأشرف على سير أعمال النظافة في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

وفي ختام الجولة، شكر الله تعالى على ما منّ به على ضيوفه من أداء النسك، ودعاه تعالى أن يتقبل منهم ويردهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة خير الجزاء وأوفاه على جهودهم المباركة وعنايتهم الفائقة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:45 AM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:08 AM

"السديس" يوجّه ببذل أقصى الجهود والتأهب لتقلبات الحالات الجوية

شدد على تسخير كل الإمكانيات بالمسجد الحرام ليجد قاصدوه وافر العناية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,268

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة ميدانية إشرافية، تزامناً مع هطول الأمطار على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف؛ وذلك للاطمئنان على سلامة الحجاج وسير الخدمات، ورافقه خلال الجولة مدير عام مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من مديري الإدارات والوحدات بالرئاسة.

وألقى من خلالها كلمة عبر الجهاز اللاسلكي شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود والتأهب لهذه الحالات وبذل المزيد في تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام؛ ليجد قاصدوه وافر العناية وفائق الرعاية، ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

ووجّه رسالة لكل المسؤولين بالرئاسة والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود والاستعداد الأمثل والتأهب لتقلبات الحالات الجوية خلال موسم الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مثل هذه الظروف، وتسهيل جميع الإمكانات لهم.

وبين أنه يجب أن نذكّر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه؛ لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على حمل رسالة الحرمين في إبداء الصورة المشرقة لدولتنا رعاها الله.

وفي ذات السياق، شارك "السديس" عمال النظافة بتجفيف تجمعات مياه الأمطار، وأشرف على سير أعمال النظافة في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

وفي ختام الجولة، شكر الله تعالى على ما منّ به على ضيوفه من أداء النسك، ودعاه تعالى أن يتقبل منهم ويردهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة خير الجزاء وأوفاه على جهودهم المباركة وعنايتهم الفائقة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,080
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,010
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,898
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,142

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة