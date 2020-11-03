فيديو.. "آل الشيخ" للأئمة: مثل ما تقولوا للمصلين استووا قولوا التزموا بالاحترازات

أكّد خلال زيارته التفقدية جامع الخندق أن الإمام هو الحاكم بعد الله ومسؤوليته عظيمة

حثّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأئمة بتوجيه المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا ومتابعة ذلك، مؤكداً أن الإمام هو الحاكم -بعد الله- في المسجد ودوره مهم ومسؤوليته عظيمة أمام الله.

جاء ذلك، عبر مقطع فيديو تم توثيقه خلال زيارة الوزير "آل الشيخ"، التفقدية لمسجد الخندق بالمدينة المنوّرة ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على قطاعات الوزارة وتفقد احتياجاتها لتحقيق رسالتها السامية.

وقال "آل الشيخ" للأئمة: "مثلما تلتفتوا للمصلين وتقولوا لهم استووا، قولوا لهم يا إخوان التزموا بالإجراءات الاحترازية واحرصوا على تطبيق البروتوكولات الصحية كافة، فهذا واجبكم وأنتم مسؤولون أمام الله".

واستشهد الوزير بفضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في حرصه على تقويم المصلين وضمان استقامة صفوفهم، قائلاً: "كان -رضي الله عنه- يقوّم المصلين بالدرة، ونحن نقول لكم اجتهدوا بالكلام الطيب النافع وكونوا قدوة".

وذكر "آل الشيخ"، أن موجة كورونا اجتاحت أوروبا والمملكة جزء من هذا العالم وينبغي للجميع التعاون والأخذ بتوجيهات القيادة الرشيدة والجهات المختصة لضمان سلامة الجميع من الوباء، سائلاً الله للجميع السلامة والعافية.

وطالب الأئمة بالحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي واختيار الكلام النافع والمحبب للناس بالأسلوب الذي يجمع ولا يفرق بالحكمة والموعظة الحسنة.