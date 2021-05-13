النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي

حفاظًا على صحة وسلامة الجميع

هنأت الصحة كافة أفراد المجتمع بالعيد السعيد وحثتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي (1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة، منها (1344) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (71457) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي
سبق

هنأت الصحة كافة أفراد المجتمع بالعيد السعيد وحثتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي (1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة، منها (1344) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (71457) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
06:30 PM
اخر تعديل
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
10:51 PM

"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي

حفاظًا على صحة وسلامة الجميع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
929

هنأت الصحة كافة أفراد المجتمع بالعيد السعيد وحثتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي (1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة، منها (1344) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (71457) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,041

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة