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المركز الوطني لإدارة الدين يعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، تمويل سلسلة الإمدادات، طروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".

كما أعلن المركز "وبحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11,721 مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليون ريال سعودي)، ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

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المركز الوطني لإدارة الدين يعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، تمويل سلسلة الإمدادات، طروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".

كما أعلن المركز "وبحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11,721 مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليون ريال سعودي)، ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
03:14 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
03:33 PM

المركز الوطني لإدارة الدين يعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، تمويل سلسلة الإمدادات، طروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".

كما أعلن المركز "وبحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11,721 مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليون ريال سعودي)، ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

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