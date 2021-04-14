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هل مشروب السوبيا يحتوي على الكحول؟ الغذاء والدواء تجيب وتوضح

قالت: النسبة الضئيلة من الإيثانول ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة هل مشروب "السوبيا" يضاف له ألوان صناعية، أو قد يحتوي على الكحول الإيثيلي ومليء بالفطريات والبكتيريا نتيجة لطريقة تحضيره وشرائه من الباعة المتجولين؟

وقالت "الغذاء والدواء": إن النسبة الضئيلة من الإيثانول الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات، ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع "تخمر ذاتي"، ولا تتم إضافتها إلى المنتج أو المشروب.

وأضافت: يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي خلال تصنيع السوبيا، والعصائر الطبيعية كالبرتقال، والتوت، والتفاح، والعنب وغيرها.

وتابعت: "من خلال التفاعل الكيميائي بين المواد الطبيعية والسكر لهذه المنتجات، لكن توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي "الإيثانول" في الأغذية (SFDA.FD GSO 2538)".

وقالت: إن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوق من قبل الباعة المتجولين مثل السوبيا، قد تفتقد إلى الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم؛ مما قد يؤدي إلى تعريض المستهلكين للخطر.

الهيئة العامة للغذاء والدواء السوبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل مشروب السوبيا يحتوي على الكحول؟ الغذاء والدواء تجيب وتوضح
سبق

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة هل مشروب "السوبيا" يضاف له ألوان صناعية، أو قد يحتوي على الكحول الإيثيلي ومليء بالفطريات والبكتيريا نتيجة لطريقة تحضيره وشرائه من الباعة المتجولين؟

وقالت "الغذاء والدواء": إن النسبة الضئيلة من الإيثانول الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات، ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع "تخمر ذاتي"، ولا تتم إضافتها إلى المنتج أو المشروب.

وأضافت: يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي خلال تصنيع السوبيا، والعصائر الطبيعية كالبرتقال، والتوت، والتفاح، والعنب وغيرها.

وتابعت: "من خلال التفاعل الكيميائي بين المواد الطبيعية والسكر لهذه المنتجات، لكن توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي "الإيثانول" في الأغذية (SFDA.FD GSO 2538)".

وقالت: إن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوق من قبل الباعة المتجولين مثل السوبيا، قد تفتقد إلى الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم؛ مما قد يؤدي إلى تعريض المستهلكين للخطر.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
09:45 PM

هل مشروب السوبيا يحتوي على الكحول؟ الغذاء والدواء تجيب وتوضح

قالت: النسبة الضئيلة من الإيثانول ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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7,318

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة هل مشروب "السوبيا" يضاف له ألوان صناعية، أو قد يحتوي على الكحول الإيثيلي ومليء بالفطريات والبكتيريا نتيجة لطريقة تحضيره وشرائه من الباعة المتجولين؟

وقالت "الغذاء والدواء": إن النسبة الضئيلة من الإيثانول الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات، ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع "تخمر ذاتي"، ولا تتم إضافتها إلى المنتج أو المشروب.

وأضافت: يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي خلال تصنيع السوبيا، والعصائر الطبيعية كالبرتقال، والتوت، والتفاح، والعنب وغيرها.

وتابعت: "من خلال التفاعل الكيميائي بين المواد الطبيعية والسكر لهذه المنتجات، لكن توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي "الإيثانول" في الأغذية (SFDA.FD GSO 2538)".

وقالت: إن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوق من قبل الباعة المتجولين مثل السوبيا، قد تفتقد إلى الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم؛ مما قد يؤدي إلى تعريض المستهلكين للخطر.

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