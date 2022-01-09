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مطار الملك خالد يحصل على شهادة الانبعاث الكربوني من مجلس المطارات الدولي

تسهم في رفع تصنيف المطار عالميًا وتعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، نجاح المطار في الحصول على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز، التزام إدارة المطار بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة من خلال أحدث البرامج المعتمدة على مستوى العالم، وذلك عبر تحديد مصدر الانبعاثات والالتزام بالإجراءات اللازمة للحد من التلوث وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية التي تندرج تحت رؤية المملكة للتنمية الخضراء؛ للوصول إلى الحياد الكربوني (0% صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060م.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، حرص الشركة على تبني أعلى المعايير العالمية لحماية البيئة وتطبيقها مباشرة في مطار الملك خالد الدولي، حيث يأتي حصول المطار على هذه الشهادة كدليل على التزامه بمواجهة تغيرات المناخ، واعترافًا بعمله النموذجي في خفض الانبعاثات إلى أقصى حد.

وأضاف أن هذه الشهادات العالمية المتخصصة في مجال البيئة ستسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس الدعم المستمر الذي تتلقاه شركة مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة في المجالات كافة".

يذكر أن شركة مطارات الرياض عضو في مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات.

وتعد هذه الشهادات العالمية المتخصصة في السلامة والصحة والبيئة والانبعاث الكربوني، من المتطلبات التطويرية والتشريعية عالمياً، وتحقق لغة عالمية موحده معروفة لدى المنظمات والشركات العالمية كافة، كما تسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى مطارات العالم، وتزيد من ثقة المسافر وتحسن تجربته من خلال المعايير المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك خالد يحصل على شهادة الانبعاث الكربوني من مجلس المطارات الدولي
سبق

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، نجاح المطار في الحصول على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز، التزام إدارة المطار بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة من خلال أحدث البرامج المعتمدة على مستوى العالم، وذلك عبر تحديد مصدر الانبعاثات والالتزام بالإجراءات اللازمة للحد من التلوث وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية التي تندرج تحت رؤية المملكة للتنمية الخضراء؛ للوصول إلى الحياد الكربوني (0% صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060م.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، حرص الشركة على تبني أعلى المعايير العالمية لحماية البيئة وتطبيقها مباشرة في مطار الملك خالد الدولي، حيث يأتي حصول المطار على هذه الشهادة كدليل على التزامه بمواجهة تغيرات المناخ، واعترافًا بعمله النموذجي في خفض الانبعاثات إلى أقصى حد.

وأضاف أن هذه الشهادات العالمية المتخصصة في مجال البيئة ستسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس الدعم المستمر الذي تتلقاه شركة مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة في المجالات كافة".

يذكر أن شركة مطارات الرياض عضو في مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات.

وتعد هذه الشهادات العالمية المتخصصة في السلامة والصحة والبيئة والانبعاث الكربوني، من المتطلبات التطويرية والتشريعية عالمياً، وتحقق لغة عالمية موحده معروفة لدى المنظمات والشركات العالمية كافة، كما تسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى مطارات العالم، وتزيد من ثقة المسافر وتحسن تجربته من خلال المعايير المعتمدة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:40 PM

مطار الملك خالد يحصل على شهادة الانبعاث الكربوني من مجلس المطارات الدولي

تسهم في رفع تصنيف المطار عالميًا وتعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، نجاح المطار في الحصول على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز، التزام إدارة المطار بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة من خلال أحدث البرامج المعتمدة على مستوى العالم، وذلك عبر تحديد مصدر الانبعاثات والالتزام بالإجراءات اللازمة للحد من التلوث وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية التي تندرج تحت رؤية المملكة للتنمية الخضراء؛ للوصول إلى الحياد الكربوني (0% صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060م.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، حرص الشركة على تبني أعلى المعايير العالمية لحماية البيئة وتطبيقها مباشرة في مطار الملك خالد الدولي، حيث يأتي حصول المطار على هذه الشهادة كدليل على التزامه بمواجهة تغيرات المناخ، واعترافًا بعمله النموذجي في خفض الانبعاثات إلى أقصى حد.

وأضاف أن هذه الشهادات العالمية المتخصصة في مجال البيئة ستسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس الدعم المستمر الذي تتلقاه شركة مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة في المجالات كافة".

يذكر أن شركة مطارات الرياض عضو في مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات.

وتعد هذه الشهادات العالمية المتخصصة في السلامة والصحة والبيئة والانبعاث الكربوني، من المتطلبات التطويرية والتشريعية عالمياً، وتحقق لغة عالمية موحده معروفة لدى المنظمات والشركات العالمية كافة، كما تسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى مطارات العالم، وتزيد من ثقة المسافر وتحسن تجربته من خلال المعايير المعتمدة.

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