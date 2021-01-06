الرائد يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر منصور الحربي

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع منصور الحربي، الظهير الأيسر السابق لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسؤولو نادي الرائد، في الحصول على توقيع الحربي، لتعزيز القوة الدفاعية للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد نهائيًا، وذلك دون الكشف عن مدة العقد.

وسبق أن مثل الحربي صاحب الـ33 عامًا أندية؛ قطبي مدينة جدة الأهلي والاتحاد، وقدم مسيرة رائعة بالفريق الأخضر، كما نجح اللاعب خلال الفترة الماضية من ارتدى قميص المنتخب السعودي.

وفي السياق ذاته واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد اليوم الأربعاء تدريباته في منشأة النادي بحضور رئيس النادي فهد المطوع إعدادًا لمواجهة التعاون السبت.



حيث بدأ تمرين بتدريبات لياقية ودوران حول الملعب ثم تلاها التمارين الفنية وتطبيق المدرب للجمل التكتيكية المنوعة للاعبين.

ويستعد فريق الرائد لملاقاة جاره التعاون عصر يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية، في إطار الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

