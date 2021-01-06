النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرائد يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر منصور الحربي

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع منصور الحربي، الظهير الأيسر السابق لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسؤولو نادي الرائد، في الحصول على توقيع الحربي، لتعزيز القوة الدفاعية للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد نهائيًا، وذلك دون الكشف عن مدة العقد.

وسبق أن مثل الحربي صاحب الـ33 عامًا أندية؛ قطبي مدينة جدة الأهلي والاتحاد، وقدم مسيرة رائعة بالفريق الأخضر، كما نجح اللاعب خلال الفترة الماضية من ارتدى قميص المنتخب السعودي.

وفي السياق ذاته واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد اليوم الأربعاء تدريباته في منشأة النادي بحضور رئيس النادي فهد المطوع إعدادًا لمواجهة التعاون السبت.


حيث بدأ تمرين بتدريبات لياقية ودوران حول الملعب ثم تلاها التمارين الفنية وتطبيق المدرب للجمل التكتيكية المنوعة للاعبين.

ويستعد فريق الرائد لملاقاة جاره التعاون عصر يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية، في إطار الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الرائد يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر منصور الحربي
سبق

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع منصور الحربي، الظهير الأيسر السابق لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسؤولو نادي الرائد، في الحصول على توقيع الحربي، لتعزيز القوة الدفاعية للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد نهائيًا، وذلك دون الكشف عن مدة العقد.

وسبق أن مثل الحربي صاحب الـ33 عامًا أندية؛ قطبي مدينة جدة الأهلي والاتحاد، وقدم مسيرة رائعة بالفريق الأخضر، كما نجح اللاعب خلال الفترة الماضية من ارتدى قميص المنتخب السعودي.

وفي السياق ذاته واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد اليوم الأربعاء تدريباته في منشأة النادي بحضور رئيس النادي فهد المطوع إعدادًا لمواجهة التعاون السبت.


حيث بدأ تمرين بتدريبات لياقية ودوران حول الملعب ثم تلاها التمارين الفنية وتطبيق المدرب للجمل التكتيكية المنوعة للاعبين.

ويستعد فريق الرائد لملاقاة جاره التعاون عصر يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية، في إطار الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:24 PM

الرائد يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر منصور الحربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
300

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع منصور الحربي، الظهير الأيسر السابق لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسؤولو نادي الرائد، في الحصول على توقيع الحربي، لتعزيز القوة الدفاعية للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد نهائيًا، وذلك دون الكشف عن مدة العقد.

وسبق أن مثل الحربي صاحب الـ33 عامًا أندية؛ قطبي مدينة جدة الأهلي والاتحاد، وقدم مسيرة رائعة بالفريق الأخضر، كما نجح اللاعب خلال الفترة الماضية من ارتدى قميص المنتخب السعودي.

وفي السياق ذاته واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد اليوم الأربعاء تدريباته في منشأة النادي بحضور رئيس النادي فهد المطوع إعدادًا لمواجهة التعاون السبت.


حيث بدأ تمرين بتدريبات لياقية ودوران حول الملعب ثم تلاها التمارين الفنية وتطبيق المدرب للجمل التكتيكية المنوعة للاعبين.

ويستعد فريق الرائد لملاقاة جاره التعاون عصر يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية، في إطار الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,645

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة