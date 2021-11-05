"صحة حائل": نحو 86 ألف مستفيد من خدمات المتطوعين خلال أكتوبر

خلال 6 مبادرات شارك فيها 135 متطوعاً

أعلنت "صحة حائل" ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 85979 مستفيداً في منطقة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، حيث نفّذت الإدارة 6 مبادرات تطوعية بمشاركة 135 متطوعاً ومتطوعة، وأكملوا فيها 8034 ساعة تطوعية ميدانية، وشملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي تقدمها "صحة حائل" في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.