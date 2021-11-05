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"صحة حائل": نحو 86 ألف مستفيد من خدمات المتطوعين خلال أكتوبر

خلال 6 مبادرات شارك فيها 135 متطوعاً

أعلنت "صحة حائل" ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 85979 مستفيداً في منطقة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، حيث نفّذت الإدارة 6 مبادرات تطوعية بمشاركة 135 متطوعاً ومتطوعة، وأكملوا فيها 8034 ساعة تطوعية ميدانية، وشملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.


وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي تقدمها "صحة حائل" في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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"صحة حائل": نحو 86 ألف مستفيد من خدمات المتطوعين خلال أكتوبر
سبق

أعلنت "صحة حائل" ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 85979 مستفيداً في منطقة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، حيث نفّذت الإدارة 6 مبادرات تطوعية بمشاركة 135 متطوعاً ومتطوعة، وأكملوا فيها 8034 ساعة تطوعية ميدانية، وشملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.


وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي تقدمها "صحة حائل" في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
07:42 PM

"صحة حائل": نحو 86 ألف مستفيد من خدمات المتطوعين خلال أكتوبر

خلال 6 مبادرات شارك فيها 135 متطوعاً

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منصور الشلاقي - حائل
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أعلنت "صحة حائل" ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 85979 مستفيداً في منطقة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، حيث نفّذت الإدارة 6 مبادرات تطوعية بمشاركة 135 متطوعاً ومتطوعة، وأكملوا فيها 8034 ساعة تطوعية ميدانية، وشملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.


وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي تقدمها "صحة حائل" في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,978
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,090
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,164

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