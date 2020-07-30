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"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 135 إصابة جديدة و60 حالة تعافٍ وحالتي وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

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كورونا في فلسطين.. 135 إصابة جديدة و60 حالة تعافٍ وحالتي وفاة
سبق

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
04:23 PM

كورونا في فلسطين.. 135 إصابة جديدة و60 حالة تعافٍ وحالتي وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

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