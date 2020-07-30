كورونا في فلسطين.. 135 إصابة جديدة و60 حالة تعافٍ وحالتي وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.
كورونا في فلسطين.. 135 إصابة جديدة و60 حالة تعافٍ وحالتي وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-30
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
04:23 PM
كورونا في فلسطين.. 135 إصابة جديدة و60 حالة تعافٍ وحالتي وفاة
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.