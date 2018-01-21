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جامعة طيبة تتطلع لرفع كفاءة وجودة برنامج التمريض

بما يكفل بناء نهج واعد للعملية التعليمية

أعرب عميد كلية التمريض بجامعة طيبة الدكتور خالد الجهني، عن تطلع الجامعة إلى رفع كفاءة وجودة برنامج التمريض، بما يكفل بناء نهج واعد للعملية التعليمية وتمكين الطلبة من مواصلة التقدم بخطى واثقة.

جاء ذلك بعد أن اختتمت كلية التمريض بجامعة طيبة، اليوم، ورشة عمل "صناعة برنامج تجسير التمريض الوطني المبني على الممارسة"، التي استمرت لمدة يومين بمشاركة، وحضور نخبة من عمداء الكليات بالمملكة والمتخصصين بالتمريض.

ورحب "الجهني" بعمداء كليات التمريض في الجامعات السعودية والأعضاء المشاركين في الورشة.

تحدث بورشة العمل: عميد كلية التمريض الدكتور خالد الجهني، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتورة أمل مراد، والدكتور خالد السياغي، بالإضافة إلى عميدة كلية التمريض بجامعة الطائف الدكتورة موضي المطيري.

وتناولت محاور الورشة تنفيذ استراتيجيات تعليمية جديدة قائمة على الكفاءة المهارية، مع التركيز على إعادة هيكلة برامج التجسير، وتعزيز سبل التعاون بين جامعة طيبة وغيرها من الكليات والأقسام المشاركة من الجامعات السعودية الشريكة لتبادل الخبرات التي من شأنها أن تمكِّن برامج التجسير من العمل بكفاءة وفعالية أعلى.

وخرج المشاركون بالورشة بعدد من التوصيات؛ منها تأطير برامج التجسير في التمريض في المملكة العربية السعودية لضمان جودة العملية التعليمية وسلامة المرضى، حسب مبادرة ولي العهد - حفظه الله - وذلك من خلال الاستفادة من الكفاءة المهنية التمريضية المبنية على الممارسة للكوادر التمريضية الوطنية والمواءمة بين التعليم والعمل السريري، إضافة إلى توفير طرق تعليمية مرتكزة على الكفاءة والمهارة التمريضية.

كما كرّم رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، المتحدثين وعميدات كليات التمريض بالجامعات السعودية المشاركة في الورشة.

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جامعة طيبة تتطلع لرفع كفاءة وجودة برنامج التمريض
سبق

أعرب عميد كلية التمريض بجامعة طيبة الدكتور خالد الجهني، عن تطلع الجامعة إلى رفع كفاءة وجودة برنامج التمريض، بما يكفل بناء نهج واعد للعملية التعليمية وتمكين الطلبة من مواصلة التقدم بخطى واثقة.

جاء ذلك بعد أن اختتمت كلية التمريض بجامعة طيبة، اليوم، ورشة عمل "صناعة برنامج تجسير التمريض الوطني المبني على الممارسة"، التي استمرت لمدة يومين بمشاركة، وحضور نخبة من عمداء الكليات بالمملكة والمتخصصين بالتمريض.

ورحب "الجهني" بعمداء كليات التمريض في الجامعات السعودية والأعضاء المشاركين في الورشة.

تحدث بورشة العمل: عميد كلية التمريض الدكتور خالد الجهني، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتورة أمل مراد، والدكتور خالد السياغي، بالإضافة إلى عميدة كلية التمريض بجامعة الطائف الدكتورة موضي المطيري.

وتناولت محاور الورشة تنفيذ استراتيجيات تعليمية جديدة قائمة على الكفاءة المهارية، مع التركيز على إعادة هيكلة برامج التجسير، وتعزيز سبل التعاون بين جامعة طيبة وغيرها من الكليات والأقسام المشاركة من الجامعات السعودية الشريكة لتبادل الخبرات التي من شأنها أن تمكِّن برامج التجسير من العمل بكفاءة وفعالية أعلى.

وخرج المشاركون بالورشة بعدد من التوصيات؛ منها تأطير برامج التجسير في التمريض في المملكة العربية السعودية لضمان جودة العملية التعليمية وسلامة المرضى، حسب مبادرة ولي العهد - حفظه الله - وذلك من خلال الاستفادة من الكفاءة المهنية التمريضية المبنية على الممارسة للكوادر التمريضية الوطنية والمواءمة بين التعليم والعمل السريري، إضافة إلى توفير طرق تعليمية مرتكزة على الكفاءة والمهارة التمريضية.

كما كرّم رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، المتحدثين وعميدات كليات التمريض بالجامعات السعودية المشاركة في الورشة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
06:31 PM

جامعة طيبة تتطلع لرفع كفاءة وجودة برنامج التمريض

بما يكفل بناء نهج واعد للعملية التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعرب عميد كلية التمريض بجامعة طيبة الدكتور خالد الجهني، عن تطلع الجامعة إلى رفع كفاءة وجودة برنامج التمريض، بما يكفل بناء نهج واعد للعملية التعليمية وتمكين الطلبة من مواصلة التقدم بخطى واثقة.

جاء ذلك بعد أن اختتمت كلية التمريض بجامعة طيبة، اليوم، ورشة عمل "صناعة برنامج تجسير التمريض الوطني المبني على الممارسة"، التي استمرت لمدة يومين بمشاركة، وحضور نخبة من عمداء الكليات بالمملكة والمتخصصين بالتمريض.

ورحب "الجهني" بعمداء كليات التمريض في الجامعات السعودية والأعضاء المشاركين في الورشة.

تحدث بورشة العمل: عميد كلية التمريض الدكتور خالد الجهني، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتورة أمل مراد، والدكتور خالد السياغي، بالإضافة إلى عميدة كلية التمريض بجامعة الطائف الدكتورة موضي المطيري.

وتناولت محاور الورشة تنفيذ استراتيجيات تعليمية جديدة قائمة على الكفاءة المهارية، مع التركيز على إعادة هيكلة برامج التجسير، وتعزيز سبل التعاون بين جامعة طيبة وغيرها من الكليات والأقسام المشاركة من الجامعات السعودية الشريكة لتبادل الخبرات التي من شأنها أن تمكِّن برامج التجسير من العمل بكفاءة وفعالية أعلى.

وخرج المشاركون بالورشة بعدد من التوصيات؛ منها تأطير برامج التجسير في التمريض في المملكة العربية السعودية لضمان جودة العملية التعليمية وسلامة المرضى، حسب مبادرة ولي العهد - حفظه الله - وذلك من خلال الاستفادة من الكفاءة المهنية التمريضية المبنية على الممارسة للكوادر التمريضية الوطنية والمواءمة بين التعليم والعمل السريري، إضافة إلى توفير طرق تعليمية مرتكزة على الكفاءة والمهارة التمريضية.

كما كرّم رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، المتحدثين وعميدات كليات التمريض بالجامعات السعودية المشاركة في الورشة.

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