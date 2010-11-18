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مدرب الهلال جيسوس يحاضر للمدربين الوطنيين

ضمن برنامج التعليم المستمر

أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني لنادي الهلال جورجي جيسوس، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير قدرات المدربين الوطنيين والاستفادة من خدمات المدربين الموجودين في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت محاضرة المدرب جورجي جيسوس التي احتضنتها القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وحضرها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور تركي العواد، وأعضاء اللجنة الفنية، عددًا من المحاور الفنية، حيث شرح مدرب نادي الهلال طرق تنظيم الوحدة التدريبية، والأوقات الخمسة المهمة في المباراة، وكيفية العمل مع اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات الفنية.

واستعرض مدرب الهلال الذي قدّم المحاضرة الخامسة في برنامج التعليم المستمر تجاربه الشخصية الخارجية مع عددٍ من الأندية الأوروبية وأبرز المشاكل التي واجهته وكيف تغلّب عليها.

وتستكمل اللجنة الفنية غدًا برنامج التعليم بمحاضرة سادسة يقدمها المدير الفني لنادي الوحدة فابيو كاريلي وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال جيسوس يحاضر للمدربين الوطنيين
سبق

أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني لنادي الهلال جورجي جيسوس، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير قدرات المدربين الوطنيين والاستفادة من خدمات المدربين الموجودين في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت محاضرة المدرب جورجي جيسوس التي احتضنتها القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وحضرها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور تركي العواد، وأعضاء اللجنة الفنية، عددًا من المحاور الفنية، حيث شرح مدرب نادي الهلال طرق تنظيم الوحدة التدريبية، والأوقات الخمسة المهمة في المباراة، وكيفية العمل مع اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات الفنية.

واستعرض مدرب الهلال الذي قدّم المحاضرة الخامسة في برنامج التعليم المستمر تجاربه الشخصية الخارجية مع عددٍ من الأندية الأوروبية وأبرز المشاكل التي واجهته وكيف تغلّب عليها.

وتستكمل اللجنة الفنية غدًا برنامج التعليم بمحاضرة سادسة يقدمها المدير الفني لنادي الوحدة فابيو كاريلي وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
09:18 PM

مدرب الهلال جيسوس يحاضر للمدربين الوطنيين

ضمن برنامج التعليم المستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني لنادي الهلال جورجي جيسوس، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير قدرات المدربين الوطنيين والاستفادة من خدمات المدربين الموجودين في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت محاضرة المدرب جورجي جيسوس التي احتضنتها القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وحضرها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور تركي العواد، وأعضاء اللجنة الفنية، عددًا من المحاور الفنية، حيث شرح مدرب نادي الهلال طرق تنظيم الوحدة التدريبية، والأوقات الخمسة المهمة في المباراة، وكيفية العمل مع اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات الفنية.

واستعرض مدرب الهلال الذي قدّم المحاضرة الخامسة في برنامج التعليم المستمر تجاربه الشخصية الخارجية مع عددٍ من الأندية الأوروبية وأبرز المشاكل التي واجهته وكيف تغلّب عليها.

وتستكمل اللجنة الفنية غدًا برنامج التعليم بمحاضرة سادسة يقدمها المدير الفني لنادي الوحدة فابيو كاريلي وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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