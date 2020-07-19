الولايات المتحدة تسجل 74.710 إصابات مؤكدة و918 وفاة بكورونا
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة.
الولايات المتحدة تسجل 74.710 إصابات مؤكدة و918 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-19
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
08:32 AM
الولايات المتحدة تسجل 74.710 إصابات مؤكدة و918 وفاة بكورونا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة.