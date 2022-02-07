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لا للقهوة والشاي.. خلطة مشروبات تستعيد بها صحتك بعد "كوفيد-19"

تقدمها خبيرة تغذية مؤكّدة أن الماء أساسي خلال فترة المرض وبعده

قالت خبيرة تغذية، إنه لاستعادة الحالة الصحية بعد التعافي من مرض "كوفيد-19" من الأفضل الامتناع، مؤقتاً، عن تناول الشاي الأسود والقهوة.

وكشفت الخبيرة الروسية، الدكتورة أنجيليكا ديوفال؛ أن المشروبات لها تأثير في الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة المرض وبعد التعافي منه، بحسب حديث لراديو "سبوتنيك".

ووفقاً لها، يجب أن يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة المرض، وبعد التعافي من "كوفيد-19"؛ لكن من أجل اكتساب القوة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوع الفواكه والثمار.

وتقول: "نأخذ لترين من الماء ونسخنهما إلى درجة 80 درجة مئوية ونضيف إليهما نحو 200 غرام من ثمار الفراولة أو التوت البري وغيرهما، ومن ثم نستخدم الخلاط لنحصل على مشروب فواكه صحي".

وتضيف: "من أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في الثمار، لا ينصح بغلي الخليط. كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع الثمار أو الفواكه".

وتتابع: "نخمّر في لتر ونصف اللتر من الماء ملعقتي طعام من الشاي الأخضر ونضيف إليه شريحتَي برتقال وملعقتَيْن من الثمار الطازجة أو المجمّدة، ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40 - 50 دقيقة ثم نقوم بشربه طوال اليوم".

وأردفت: "إذا برد المشروب يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه".

وأوضحت: "يجب خلال فترة ما بعد التعافي من كوفيد-19 الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة. وكذلك يمكن أن نضيف إليهما المياه الغازية المحلاة والعصائر المعلبة، ومن الأفضل تحضيرها في البيت".

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لا للقهوة والشاي.. خلطة مشروبات تستعيد بها صحتك بعد "كوفيد-19"
سبق

قالت خبيرة تغذية، إنه لاستعادة الحالة الصحية بعد التعافي من مرض "كوفيد-19" من الأفضل الامتناع، مؤقتاً، عن تناول الشاي الأسود والقهوة.

وكشفت الخبيرة الروسية، الدكتورة أنجيليكا ديوفال؛ أن المشروبات لها تأثير في الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة المرض وبعد التعافي منه، بحسب حديث لراديو "سبوتنيك".

ووفقاً لها، يجب أن يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة المرض، وبعد التعافي من "كوفيد-19"؛ لكن من أجل اكتساب القوة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوع الفواكه والثمار.

وتقول: "نأخذ لترين من الماء ونسخنهما إلى درجة 80 درجة مئوية ونضيف إليهما نحو 200 غرام من ثمار الفراولة أو التوت البري وغيرهما، ومن ثم نستخدم الخلاط لنحصل على مشروب فواكه صحي".

وتضيف: "من أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في الثمار، لا ينصح بغلي الخليط. كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع الثمار أو الفواكه".

وتتابع: "نخمّر في لتر ونصف اللتر من الماء ملعقتي طعام من الشاي الأخضر ونضيف إليه شريحتَي برتقال وملعقتَيْن من الثمار الطازجة أو المجمّدة، ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40 - 50 دقيقة ثم نقوم بشربه طوال اليوم".

وأردفت: "إذا برد المشروب يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه".

وأوضحت: "يجب خلال فترة ما بعد التعافي من كوفيد-19 الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة. وكذلك يمكن أن نضيف إليهما المياه الغازية المحلاة والعصائر المعلبة، ومن الأفضل تحضيرها في البيت".

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:16 AM

لا للقهوة والشاي.. خلطة مشروبات تستعيد بها صحتك بعد "كوفيد-19"

تقدمها خبيرة تغذية مؤكّدة أن الماء أساسي خلال فترة المرض وبعده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت خبيرة تغذية، إنه لاستعادة الحالة الصحية بعد التعافي من مرض "كوفيد-19" من الأفضل الامتناع، مؤقتاً، عن تناول الشاي الأسود والقهوة.

وكشفت الخبيرة الروسية، الدكتورة أنجيليكا ديوفال؛ أن المشروبات لها تأثير في الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة المرض وبعد التعافي منه، بحسب حديث لراديو "سبوتنيك".

ووفقاً لها، يجب أن يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة المرض، وبعد التعافي من "كوفيد-19"؛ لكن من أجل اكتساب القوة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوع الفواكه والثمار.

وتقول: "نأخذ لترين من الماء ونسخنهما إلى درجة 80 درجة مئوية ونضيف إليهما نحو 200 غرام من ثمار الفراولة أو التوت البري وغيرهما، ومن ثم نستخدم الخلاط لنحصل على مشروب فواكه صحي".

وتضيف: "من أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في الثمار، لا ينصح بغلي الخليط. كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع الثمار أو الفواكه".

وتتابع: "نخمّر في لتر ونصف اللتر من الماء ملعقتي طعام من الشاي الأخضر ونضيف إليه شريحتَي برتقال وملعقتَيْن من الثمار الطازجة أو المجمّدة، ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40 - 50 دقيقة ثم نقوم بشربه طوال اليوم".

وأردفت: "إذا برد المشروب يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه".

وأوضحت: "يجب خلال فترة ما بعد التعافي من كوفيد-19 الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة. وكذلك يمكن أن نضيف إليهما المياه الغازية المحلاة والعصائر المعلبة، ومن الأفضل تحضيرها في البيت".

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