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"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات

في المرحلة الأولى من برنامج العهد الإلكتروني كأحد المبادرات لتحقيق كفاءة الإنفاق

أنهت إدارة مراقبة المخزون بصحة منطقة جازان تسجيل 32922 عهدة في المستشفيات كمرحلة أولى من برنامج العهد الإلكتروني الذي تم تدشينه أخيرًا بواقع 80 % من إجمالي العهد المستهدفة.

وتفصيلاً، يعد برنامج العهد الإلكتروني أحد مبادرات صحة جازان في تحقيق كفاءة الإنفاق التي تنتهجها صحة جازان في مراقبة المخزون، حيث يهتم نظام العهد بإدارة الأصناف المستديمة التي تسلم للموظفين وحفظ ذلك في قاعدة بيانات للعهد والموظفين المستلمين لها كما يوفر تسجيلاً تاريخيًا متكاملاً للحركات التي تتم على العهد والتي تشمل تسليم العهدة للموظف ونقلها من موظف لموظف آخر، وإعادة العهدة وإسقاط العهدة.

ويعني هذا البرنامج بمتابعة لعهد الموظفين المختلفة والعمليات التي تتم عليها ومعرفة محتويات العهد للمباني والإدارات التابعة لصحة جازان والربط الآلي والتسجيل للعهد من واقع طلبات الصرف أو محاضر الاستلام التي تحتوي أصنافًا مستديمة بعد مراجعتها وإقرارها من قِبل مراقبة المخزون.

ويأتي ذلك امتدادًا للأنظمة الإلكترونية التي توليها وزارة الصحة الاهتمام البالغ لما لها من دور مهم في عملية التطوير وتجويد الخدمات.

صحة جازان

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"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات
سبق

أنهت إدارة مراقبة المخزون بصحة منطقة جازان تسجيل 32922 عهدة في المستشفيات كمرحلة أولى من برنامج العهد الإلكتروني الذي تم تدشينه أخيرًا بواقع 80 % من إجمالي العهد المستهدفة.

وتفصيلاً، يعد برنامج العهد الإلكتروني أحد مبادرات صحة جازان في تحقيق كفاءة الإنفاق التي تنتهجها صحة جازان في مراقبة المخزون، حيث يهتم نظام العهد بإدارة الأصناف المستديمة التي تسلم للموظفين وحفظ ذلك في قاعدة بيانات للعهد والموظفين المستلمين لها كما يوفر تسجيلاً تاريخيًا متكاملاً للحركات التي تتم على العهد والتي تشمل تسليم العهدة للموظف ونقلها من موظف لموظف آخر، وإعادة العهدة وإسقاط العهدة.

ويعني هذا البرنامج بمتابعة لعهد الموظفين المختلفة والعمليات التي تتم عليها ومعرفة محتويات العهد للمباني والإدارات التابعة لصحة جازان والربط الآلي والتسجيل للعهد من واقع طلبات الصرف أو محاضر الاستلام التي تحتوي أصنافًا مستديمة بعد مراجعتها وإقرارها من قِبل مراقبة المخزون.

ويأتي ذلك امتدادًا للأنظمة الإلكترونية التي توليها وزارة الصحة الاهتمام البالغ لما لها من دور مهم في عملية التطوير وتجويد الخدمات.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:45 PM

"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات

في المرحلة الأولى من برنامج العهد الإلكتروني كأحد المبادرات لتحقيق كفاءة الإنفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت إدارة مراقبة المخزون بصحة منطقة جازان تسجيل 32922 عهدة في المستشفيات كمرحلة أولى من برنامج العهد الإلكتروني الذي تم تدشينه أخيرًا بواقع 80 % من إجمالي العهد المستهدفة.

وتفصيلاً، يعد برنامج العهد الإلكتروني أحد مبادرات صحة جازان في تحقيق كفاءة الإنفاق التي تنتهجها صحة جازان في مراقبة المخزون، حيث يهتم نظام العهد بإدارة الأصناف المستديمة التي تسلم للموظفين وحفظ ذلك في قاعدة بيانات للعهد والموظفين المستلمين لها كما يوفر تسجيلاً تاريخيًا متكاملاً للحركات التي تتم على العهد والتي تشمل تسليم العهدة للموظف ونقلها من موظف لموظف آخر، وإعادة العهدة وإسقاط العهدة.

ويعني هذا البرنامج بمتابعة لعهد الموظفين المختلفة والعمليات التي تتم عليها ومعرفة محتويات العهد للمباني والإدارات التابعة لصحة جازان والربط الآلي والتسجيل للعهد من واقع طلبات الصرف أو محاضر الاستلام التي تحتوي أصنافًا مستديمة بعد مراجعتها وإقرارها من قِبل مراقبة المخزون.

ويأتي ذلك امتدادًا للأنظمة الإلكترونية التي توليها وزارة الصحة الاهتمام البالغ لما لها من دور مهم في عملية التطوير وتجويد الخدمات.

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