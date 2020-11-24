"الغامدي" إلى المرتبة العاشرة بوزارة البيئة والزراعة

صدرت ترقية مدير مكتب وزير البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة رياض بن دعشوش الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.
صدرت ترقية مدير مكتب وزير البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة رياض بن دعشوش الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.
صدرت ترقية مدير مكتب وزير البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة رياض بن دعشوش الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.
صدرت ترقية مدير مكتب وزير البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة رياض بن دعشوش الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.