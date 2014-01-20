الأخضر الشاب يخسر أولى تجارب الإعداد لكأس العالم أمام السنغال

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاماً من ضيفه منتخب السنغال بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ضمن برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

ودخل المدير الفني خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى، وعلي مجرشي، وخليفة الدوسري، ونايف الماس، ومحمد الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، وفراس الغامدي، ومحمد صالح، وفرج الغشيان، وذعار العتيبي، وخالد الجبيع.

ويعاود الأخضر الشاب غداً الأحد تدريباته ضمن معسكره المقام في الدمام تحضيراً لكأس العالم للشباب التي تنطلق منافساتها في مايو المقبل.