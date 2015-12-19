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"مكتبة الملك فهد" تفوز بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات عن مشروع "القوائم الاستنادية"

يضم رصدًا لأسماء المؤلفين ويكوّن قاعدة معلومات خاصة للبحث العلمي

فازت مكتبة الملك فهد الوطنية بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات، عن مشروع "القوائم الاستنادية لأسماء المؤلفين" للعام 2021م في فرع المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات.

تَسلم الجائزة نائب الأمين العام سليمان بن يوسف المسعود من رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور حسن السريحي، في حفلٍ أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وبهذه المناسبة قال الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهـد الوطنية الدكتور منصور بن عبـدالله الزامل": أتقدم بالشكر والعرفان على ما تتلقاه المكتبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محـمـد بن سلمان، من دعم متواصل واهتمام كبير ومتابعة مستمرة لمسيرتها الوطنية والعلمية، وخدمة الوطن وتوثيقه والحفاظ على أوعية المعرفة السعودية.

وأضاف الزامل أن الجائزة تأتي تقديرًا للمكتبة الوطنية ومشروعاتها العلمية من أكبر اتحاد مهني متخصص في الوطن العربي في هذا المجال دعمًا وتشجيعًا لمواصلة المسيرة والتطوير في عالم المعلومات والمعرفة.

جدير بالذكر أن مشروع مكتبة الملك فهـد الوطنية الفائز بجائزة "القوائم الاستنادية لأسماء المؤلفين"؛ يُعد أحد مشاريع المكتبة الرائدة؛ لما يحويه من معلومات ثرية؛ حيث يضم رصدًا لأسماء المؤلفين، ويكوّن قاعدة معلومات خاصة، ومصدرًا مهمًّا لأي غرض علمي وبحثي؛ لما يتضمنه من جمع وتوثيق أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات والوثائق عن المؤلفين السعوديين.

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"مكتبة الملك فهد" تفوز بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات عن مشروع "القوائم الاستنادية"
سبق

فازت مكتبة الملك فهد الوطنية بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات، عن مشروع "القوائم الاستنادية لأسماء المؤلفين" للعام 2021م في فرع المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات.

تَسلم الجائزة نائب الأمين العام سليمان بن يوسف المسعود من رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور حسن السريحي، في حفلٍ أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وبهذه المناسبة قال الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهـد الوطنية الدكتور منصور بن عبـدالله الزامل": أتقدم بالشكر والعرفان على ما تتلقاه المكتبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محـمـد بن سلمان، من دعم متواصل واهتمام كبير ومتابعة مستمرة لمسيرتها الوطنية والعلمية، وخدمة الوطن وتوثيقه والحفاظ على أوعية المعرفة السعودية.

وأضاف الزامل أن الجائزة تأتي تقديرًا للمكتبة الوطنية ومشروعاتها العلمية من أكبر اتحاد مهني متخصص في الوطن العربي في هذا المجال دعمًا وتشجيعًا لمواصلة المسيرة والتطوير في عالم المعلومات والمعرفة.

جدير بالذكر أن مشروع مكتبة الملك فهـد الوطنية الفائز بجائزة "القوائم الاستنادية لأسماء المؤلفين"؛ يُعد أحد مشاريع المكتبة الرائدة؛ لما يحويه من معلومات ثرية؛ حيث يضم رصدًا لأسماء المؤلفين، ويكوّن قاعدة معلومات خاصة، ومصدرًا مهمًّا لأي غرض علمي وبحثي؛ لما يتضمنه من جمع وتوثيق أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات والوثائق عن المؤلفين السعوديين.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:44 PM

"مكتبة الملك فهد" تفوز بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات عن مشروع "القوائم الاستنادية"

يضم رصدًا لأسماء المؤلفين ويكوّن قاعدة معلومات خاصة للبحث العلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت مكتبة الملك فهد الوطنية بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات، عن مشروع "القوائم الاستنادية لأسماء المؤلفين" للعام 2021م في فرع المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات.

تَسلم الجائزة نائب الأمين العام سليمان بن يوسف المسعود من رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور حسن السريحي، في حفلٍ أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وبهذه المناسبة قال الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهـد الوطنية الدكتور منصور بن عبـدالله الزامل": أتقدم بالشكر والعرفان على ما تتلقاه المكتبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محـمـد بن سلمان، من دعم متواصل واهتمام كبير ومتابعة مستمرة لمسيرتها الوطنية والعلمية، وخدمة الوطن وتوثيقه والحفاظ على أوعية المعرفة السعودية.

وأضاف الزامل أن الجائزة تأتي تقديرًا للمكتبة الوطنية ومشروعاتها العلمية من أكبر اتحاد مهني متخصص في الوطن العربي في هذا المجال دعمًا وتشجيعًا لمواصلة المسيرة والتطوير في عالم المعلومات والمعرفة.

جدير بالذكر أن مشروع مكتبة الملك فهـد الوطنية الفائز بجائزة "القوائم الاستنادية لأسماء المؤلفين"؛ يُعد أحد مشاريع المكتبة الرائدة؛ لما يحويه من معلومات ثرية؛ حيث يضم رصدًا لأسماء المؤلفين، ويكوّن قاعدة معلومات خاصة، ومصدرًا مهمًّا لأي غرض علمي وبحثي؛ لما يتضمنه من جمع وتوثيق أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات والوثائق عن المؤلفين السعوديين.

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