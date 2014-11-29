النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسالة من وزير العدل للقضاة : "لا اجتهاد في وجود النص النظامي"

ترسيخاً لمبدأ القضاء المؤسسي وسيادة القانون

في رسالة صريحة تؤسس لمرحلة سيادة القانون والتقليل من الاجتهادات خارج إطار المنظومة المؤسسية.. شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.

وقال في معرض حديثه أمام لقاء مع القضاة، إنه يجب على القاضي أن يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطة التقديرية محلها الواقع فليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي.

وأكد أن قيمة العدالة تكمن في استشعارها بنفوس الناس، الذين يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة، وفي مخرجات العمل القضائي، لاسيما الأحكام القضائية، من حيث الدقة والجودة والسرعة.

وبين أن وزارة العدل تسعى إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، التي مهما تحقق فيها من تطور، ستظل وسيلة لتيسير العمل و إتقانه وليست هي الغاية التي يجب أن تتحقق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رسالة من وزير العدل للقضاة : "لا اجتهاد في وجود النص النظامي"
سبق

في رسالة صريحة تؤسس لمرحلة سيادة القانون والتقليل من الاجتهادات خارج إطار المنظومة المؤسسية.. شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.

وقال في معرض حديثه أمام لقاء مع القضاة، إنه يجب على القاضي أن يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطة التقديرية محلها الواقع فليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي.

وأكد أن قيمة العدالة تكمن في استشعارها بنفوس الناس، الذين يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة، وفي مخرجات العمل القضائي، لاسيما الأحكام القضائية، من حيث الدقة والجودة والسرعة.

وبين أن وزارة العدل تسعى إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، التي مهما تحقق فيها من تطور، ستظل وسيلة لتيسير العمل و إتقانه وليست هي الغاية التي يجب أن تتحقق.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
07:59 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:07 PM

رسالة من وزير العدل للقضاة : "لا اجتهاد في وجود النص النظامي"

ترسيخاً لمبدأ القضاء المؤسسي وسيادة القانون

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
153

في رسالة صريحة تؤسس لمرحلة سيادة القانون والتقليل من الاجتهادات خارج إطار المنظومة المؤسسية.. شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.

وقال في معرض حديثه أمام لقاء مع القضاة، إنه يجب على القاضي أن يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطة التقديرية محلها الواقع فليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي.

وأكد أن قيمة العدالة تكمن في استشعارها بنفوس الناس، الذين يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة، وفي مخرجات العمل القضائي، لاسيما الأحكام القضائية، من حيث الدقة والجودة والسرعة.

وبين أن وزارة العدل تسعى إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، التي مهما تحقق فيها من تطور، ستظل وسيلة لتيسير العمل و إتقانه وليست هي الغاية التي يجب أن تتحقق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,294
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,921
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,649

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة