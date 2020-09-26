عن زوجة تُزوج زوجها!.. كاتبة سعودية: لا تقوم به إلا امرأة تريد الخلاص من زوجها

قالت: من تُحب رجلاً تكون شرسة.. وهذا تحذير لمن يفكر بالتعدد

ترفض الكاتبة الصحفية ريهام زامكة قيام زوجة بتزويج زوجها لأخرى، مؤكدة أن عقلها ومشاعرها كامرأة لا تستطيع قبول أو استيعاب الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن "معلمة من جازان زوجة تُزوج زوجها"، لافتة إلى أن المرأة إما أنها تحب زوجها فتتحول إلى "لبؤة" إذا اقتربت منه أخرى، أو أنها تريد التخلص من زوجها، فتقوم بتزويجه من أخرى، محذرة من يفكر بالتعدد بإهدائه عبارة "أيها الراقدون تحت التراب".

زوجة تُزوج زوجها.. لا أفهم كيف!

وفي مقالها "زوجة تُزوج زوجها!" بصحيفة "عكاظ"، تقول زامكة "المثل يقول: (اللي يعيش يا ما يشوف )، ويسمع أيضاً ويقرأ أخباراً عجيبة غريبة لا يستوعبها العقل.. مثل هذا الخبر الذي نَفخ (نافوخي) المنفُوخ خِلقه، وانتشر في المواقع وتناقلته وسائل الإعلام عن (زوجة تُزوج زوجها)، وهي معلمة سعودية من منطقة جازان، في البداية خدعت زوجها (يا حَبة عيني) حين طلبت منه السفر إلى منطقة خميس مشيط لزيارة شقيقها لإصابته في حادث، وفي منتصف الطريق فاجأته وأخبرته أن الخبر غير صحيح وإن هدفها (بارك الله فيها) هو تزويجه من امرأة أخرى!.. حيث إنها اختارتها له (على الفرازة) وتكفلت (المحروسة) بدفع كافة تكاليف الزواج من تجهيزات وذهب وتأسيس لبيت العروس الجديدة بكامل الأثاث".

الرجال يحسدون هذا (العريس)

وتضيف "زامكة" قائلة: "أنا على يقين أن أغلب الرجال القارئين لهذا الخبر يحسدون (العريس) أيما حسد على هذه الزوجة المثالية الرائعة صاحبة المفاجآت والروح الرياضية.. وهل تعتقدون أن كرمها توقف إلى هذا الحد؟! لا يا أحبتي، بل حجزت لهما أيضاً جناحاً خاصاً في أفخم الفنادق، وقدمت أيضاً هدية عبارة عن جهاز آيفون (مطلي بالذهب)! .. وقالت الزوجة (الكريمة)، إنها أقدمت على هذه الخطوة بسبب حبها لزوجها ومواقفه النبيلة معها ورغبتها في إسعاد (سي السيّد)!.. هذه الحادثة ليست بعيدة عن حادثة مشابهة لسيدة عراقية، زوجت زوجها لصديقتها المُقربة، وأعلنت عن هذا الخبر بسعادة بالغة، وأرسلت لهما (بوكيه ورد) مرفقاً معه كرت كتبت عليه: (زوجي الحبيب وصديقتي الحبيبة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير)!".

من تُحب رجلاً تكون أشرس من (اللبؤة)

وتعلق الكاتبة قائلة: "بصراحة لا أستوعب مثل هذه التضحيات، ولا أرى فيها أي جانبٍ من الحُب، بل أعتقد أن المرأة التي تضحّي بزوجها هي تريد (الخلاص) والفَكّة منه.. فالغيرة فطرة وطبيعة في المرأة، والحب والغيرة وجهان لعملة واحدة، ومن تُحب رجلاً تكون أشرس من (اللبؤة) إذا فكرت امرأة أخرى مجرد التفكير في التقرب منه.

باقة شوك على دماغه ودماغ المرأة الأخرى

وتؤكد الكاتبة أن المرأة التي تحب لا تتخل عن زوجها بسهولة، وتقول: "بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل، ليست هُناك امرأة عاشقة ومُحبة لرجل وتُهديه لغيرها وفوقه جهاز (آيفون مُذهب) أو باقة ورد، كان الأولى أن تُرسل له باقة شوك على دماغه ودماغ الأخرى.

ولكل زوج (مهبول) رزقه الله بامرأة (ناقصة عقل) تبحث له عن زوجة وتزعم أنها تُحبه أقول: (تبي الفكة منك، بكرة نقعد عالحيطة ونسمع الزيطة يا عريس) حينما تتماسك زوجتاك من (شُوشاتهن) ولا تستطيع يا (سَبع البرمبة) أن تفض اشتباكهما.. يا عمي ابعد عن الشر وغنّي له، قال آيفون قال، والله لا أُغلفه وأرسله لها إما (مقلقل) أو مشوي عالحطب!".

تحذير من التعدد

وتنهي "زامكة" متوجهة إلى الرجال، قائلة: "أنتم يا معشر الرجال المُتزوجين، القارئين، الحاسدين، الجُبناء، إن سَولت لكم أنفسكم الأمارة (بالتعدد) أهديكم مُقدماً وبكل الحب أغنية:

!". (أيها الراقدون تحت التراب).