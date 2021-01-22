النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم أن منطقة الباحة تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتدن بمدى الرؤية بالعاصمة المقدسة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم أن منطقة الباحة تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتدن بمدى الرؤية بالعاصمة المقدسة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:44 AM

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
957

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم أن منطقة الباحة تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتدن بمدى الرؤية بالعاصمة المقدسة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,520
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة