وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".

دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين.

"قبرص" تدين الهجوم على مقبرة في جدة عيسى الحربي سبق 2020-11-13 دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين. وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 11:16 PM

"قبرص" تدين الهجوم على مقبرة في جدة أكدت تضامنها مع المملكة لمحاسبة الجناة





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دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".