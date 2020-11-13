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"قبرص" تدين الهجوم على مقبرة في جدة

أكدت تضامنها مع المملكة لمحاسبة الجناة

دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".

قبرص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قبرص" تدين الهجوم على مقبرة في جدة
سبق

دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
11:16 PM

"قبرص" تدين الهجوم على مقبرة في جدة

أكدت تضامنها مع المملكة لمحاسبة الجناة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
1,938

دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".

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