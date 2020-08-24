جولة رقابية تسفر عن إغلاق وتغريم 20 محلاً لبيع أجهزة الكمبيوتر بالرياض

ضُبط خلالها عمالة مخالفة وأجهزة مقلدة ومغشوشة

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها فرق وزارة التجارة بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض، على أسواق أجهزة الكمبيوتر، عن إغلاق ثمانية محال وإصدار 12 غرامة فورية، وضبط عددٍ من المخالفات الأخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم خلال الجولة التي تمت عصر اليوم إغلاق ثمانية محال، وإصدار 12 غرامة فورية، والقبض على عمالة مخالفة، ومصادرة أجهزة مقلدة منها توصيلات كهربائية وشواحن أجهزة محمولة وأحبار طابعات.

وأشار إلى أنه تم إعداد محاضر الضبط وحجز السلع واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.