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"التعليم" تدعو أولياء الأمور لملاحظة الألعاب الإلكترونية في أجهزة أطفالهم

في رسالة نصية بثتها على الهواتف باللغتين العربية والإنجليزية

بثت وزارة التعليم باللغتين العربية والإنجليزية رسائل نصية على الهواتف المتنقلة، تنبه فيها الآباء والأمهات وتدعوهم فيها لملاحظة أطفالهم عند استخدام الألعاب الإلكترونية خشية تعرضهم لسلوكيات خاطئة أو وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية.

وتفصيلاً فقد حثّت "التعليم" ولي الأمر، لأن يكون بالقرب من أطفاله عند استخدامهم الألعاب الإلكترونية، والحرص على اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل تعلم السلوك العدواني والتعرض للمحتوى غير الأخلاقي والوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.

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"التعليم" تدعو أولياء الأمور لملاحظة الألعاب الإلكترونية في أجهزة أطفالهم
سبق

بثت وزارة التعليم باللغتين العربية والإنجليزية رسائل نصية على الهواتف المتنقلة، تنبه فيها الآباء والأمهات وتدعوهم فيها لملاحظة أطفالهم عند استخدام الألعاب الإلكترونية خشية تعرضهم لسلوكيات خاطئة أو وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية.

وتفصيلاً فقد حثّت "التعليم" ولي الأمر، لأن يكون بالقرب من أطفاله عند استخدامهم الألعاب الإلكترونية، والحرص على اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل تعلم السلوك العدواني والتعرض للمحتوى غير الأخلاقي والوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:07 AM

"التعليم" تدعو أولياء الأمور لملاحظة الألعاب الإلكترونية في أجهزة أطفالهم

في رسالة نصية بثتها على الهواتف باللغتين العربية والإنجليزية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
1,903

بثت وزارة التعليم باللغتين العربية والإنجليزية رسائل نصية على الهواتف المتنقلة، تنبه فيها الآباء والأمهات وتدعوهم فيها لملاحظة أطفالهم عند استخدام الألعاب الإلكترونية خشية تعرضهم لسلوكيات خاطئة أو وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية.

وتفصيلاً فقد حثّت "التعليم" ولي الأمر، لأن يكون بالقرب من أطفاله عند استخدامهم الألعاب الإلكترونية، والحرص على اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل تعلم السلوك العدواني والتعرض للمحتوى غير الأخلاقي والوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.

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